出任司法部長受阻 布蘭希撤銷反武器化基金為表決鋪路

美國聯邦參議院司法委員會因「反武器化基金」一事，延期表決代理司法部長布蘭奇出任司法部長的人事案後，布蘭奇表示已撤銷設立這項基金的命令，為委員會4日表決此案鋪路。

路透社報導，共和黨德州聯邦參議員柯寧（JohnCornyn）及北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（ThomTillis）之前要求司法部以書面保證，總統川普（Donald Trump）推動的18億美元「反武器化基金」（Anti-Weaponization Fund）不會投入運作。

柯寧和提里斯也反對一項將阻止對川普及其相關人士進行稅務稽查的協議；兩人預計於明年1月初卸任。

反對人士指出，這項基金缺乏明確法律基礎、幾乎沒有公眾監督，且可能用於獎勵效忠者，包括因參與2021年1月6日川普支持者襲擊美國國會大廈相關犯罪而被定罪的被告。也有人稱這個基金就像川普支持者的「小金庫」。

布蘭奇（Todd Blanche）今天在社群媒體X平台公布的一份命令副本指出，「司法部今日宣布，代理司法部長已撤銷2026年5月18日設立『反武器化基金』的命令」。

布蘭奇曾任川普的私人律師。川普今年4月開除自己提名的司法部長邦迪（Pam Bondi）後，布蘭奇成為代理司法部長。如果川普撤回提名，布蘭奇仍可無限期繼續擔任代理司法部長。