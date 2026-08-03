美西華盛頓州大火快速延燒 斯波坎6萬人撤離

美國西北部華盛頓州斯波坎（Spokane）地區野火肆虐，已迫使約6萬人撤離，同時至少600棟住宅、商家及其他建物被焚毀。

綜合美聯社和法新社報導，坐落在華盛頓州東側的斯波坎，為整州第2大城市，週末期間當地及周邊地區的大火已燒毀約8.2平方英里（約21平方公里）土地，是考驗聯邦、州及地方應變資源的西部數十起野火之一。

截至目前為止，華盛頓州境內合計已有約390平方英里（約1000平方公里）土地受到野火波及，其中部分火場，包括斯波坎地區，仍未獲得控制。

斯波坎市內和周遭地區爆發3起大火後，昨夜到今晨這段時間有成千上萬的民眾接獲撤離命令。

美國國家氣象局（NWS）之前已警告，受強風與極度乾燥天氣影響，當地面臨「極度危險的火災天氣」。

而今天，網路及當地媒體畫面顯示，多棟住宅完全焚毀，濃煙仍籠罩全市。

斯波坎市長布朗（Lisa Brown）今天下午在記者會中表示：「數百棟住家和建築付之一炬。我們仍在評估是否有人員罹難。」

今天的天候狀況已有所改善，風勢趨緩，但截至目前火勢控制率仍為0%。

警察首長諾威爾斯（John Nowels）指出，暫無傷亡通報，但由於火場規模龐大且現場調查複雜，一切情況仍有變數。

州長佛格森（Bob Ferguson）宣布進入緊急狀態，並指出華盛頓州已連續第4年遭遇乾旱，氣候變遷使野火更容易迅速蔓延。

華盛頓州自然資源局主管阿普特葛羅夫（DavidUpthegrove）指出，斯波坎的野火是全州目前15起重大野火之一。

他說：「今年太平洋西北地區（Pacific Northwest）的野火季極為異常。這並非正常的一季。」

「天候條件與全美西部多處火災交織，讓資源相當吃緊，也對前線人員帶來極大考驗。」

在斯波坎蔓延的3處火勢中，規模最大的「舊步道大火」（Old Trails fire）昨天跨過斯波坎河（SpokaneRiver），蔓延進入市區。

根據官方撤離地圖，當局對北斯波坎大片區域發布最高等級「立即撤離」（Go Now）警報，影響市區數千人。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，截至今天早晨，斯波坎地區3處大火已焚毀總計5390英畝（2181公頃）的土地。

緊急單位在斯波坎會議中心（Spokane ConventionCenter）設立了火災撤離收容所。

華盛頓州斯波坎並非唯一受野火威脅的地區。與華盛頓州為鄰的愛達荷州西部及俄勒岡州東部，大火已焚毀約1360平方公里的草原後，消防人員連續第10天出動推土機及直升機滅火。當局表示火勢正威脅超過600戶住家及800棟其他建物。