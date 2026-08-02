美國驚見中和慘案翻版？媳持刀衝婆婆家「怒砍200多刀」 只因尪一句妹妹要來

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania，簡稱賓州）發生奪命倫常慘案。當地1名37歲華裔女子，疑在聽到白人丈夫表示「妹妹即將要來探訪」，隨即情緒失控，與79歲白人婆婆發生激烈爭執，隨後竟手持利刃狂斬婆婆245刀，導致對方失血過多當場死亡，遺體被斬至如同肢解，死狀可怖。女子行兇後反鎖屋內與特警對峙長達9小時，最終棄械投降，被捕後面臨刑事謀殺及嚴重傷人等控罪。

姑嫂不和成導火線 聞將來探訪情緒失控

案發於賓夕法尼亞州阿姆斯特朗縣（Armstrong County）吉爾平鎮（Gilpin Township），當地警方透露，37歲疑兇張夢琪（Mengqi “Mona”Zhang，音譯）與洋人丈夫納撒尼爾（Nathaniel Cooper）住在案發地點旁邊1間獨立屋，納撒尼爾在庭上作供時指出，妻子與他的妹妹自2017年起便關係惡劣。

獲家小姑將到訪 華女情緒失控

案發於6月28日，納撒尼爾表示其妹妹將從佛羅里達州前來探訪，張女聽到丈夫所言，隨即情緒徹底失控，在屋內大吵大鬧後，更於下午4時許奪門而出，駕駛休旅車前往79歲婆婆羅莎琳德·庫珀（Rosalind Cooper）的住所。納撒尼爾當時仍不以為意，以為妻子因生氣而外出散心。

手段兇殘疑狂斬婆婆245刀 與特警對峙9小時

張女行兇後，手持1柄利刃返回家中，向丈夫直言自己剛剛刺傷了他的母親。納撒尼爾最初以為妻子只是開玩笑，但為求安心仍趕往母親住所查看，結果驚見母親倒臥在飯廳的血泊之中，隨即崩潰報警。

據CBS News報導，警方於6月28日下午約4時30分接獲報案，最初以為是有老婦跌倒流血，但在趕往現場途中獲悉可能是持刀傷人案。警員抵達後，在單位內發現79歲老婦羅莎琳德·庫珀（Rosalind Cooper）倒臥血泊之中，當場證實死亡。

法醫證實遺體刀傷多處245處

當地法醫在初步聆訊中披露了細節，指死者的頸部、腹部、手腕及腿部等多處中刀，刀傷總數多達245處，遺體遭到嚴重損毀，情況有如遭肢解，而死因是失血過多。警方調查後發現，襲擊路線是從房屋的1樓伸延至2樓，現場血跡斑斑。

疑犯反鎖家中威脅破門會殺人

警方其後到張女的住所調查，但她反鎖大門，更威脅若警員破門便會將他們殺死。為確保安全，賓夕法尼亞州警方隨即出動特警組（SERT）封鎖現場，雙方展開了長達9小時的對峙。

深夜棄械投降 洗清血跡圖毀滅證據

直至翌日（6月29日）凌晨約1時20分，張女終於步出屋外向警方投降。據法庭文件顯示，張女在接受探員盤問時，承認曾與婆婆發生爭執，並從廚房拿取利刃行兇。最令震驚的是，她向警方供稱犯案後曾將兇器帶回家中清洗，又洗淨了案發時穿著的衣物，並在洗澡後才與警方對峙，企圖毀滅證據。

目前張女被控以1項謀殺罪及2項嚴重傷人罪，案件已進入司法程序，地方法官裁定表面證供成立，被告將面臨正式審訊，具體開審日期仍有待確定。死者家屬在受訪時形容張女的行為「邪惡」，對突然喪親感到震驚與悲痛。

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文章授權轉載自《香港01》