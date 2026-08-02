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曾報導「美軍在北韓軍事行動」…紐時自由撰稿記者遭司法部傳喚 調查消息來源

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
「紐約時報」今天報導，美國司法部已向該報自由撰稿記者柯爾發出傳票，要求他交出超過2年的採訪筆記並提供證詞，以調查2025年1篇關於美軍在北韓失敗軍事行動報導的消息來源。記者媒體情境示意圖。（Ingimage）
「紐約時報」今天報導，美國司法部已向該報自由撰稿記者柯爾發出傳票，要求他交出超過2年的採訪筆記並提供證詞，以調查2025年1篇關於美軍在北韓失敗軍事行動報導的消息來源。記者媒體情境示意圖。（Ingimage）

紐約時報」今天報導，美國司法部已向該報自由撰稿記者柯爾（Matthew Cole）發出傳票，要求他交出超過2年的採訪筆記並提供證詞，以調查2025年1篇關於美軍在北韓失敗軍事行動報導的消息來源。

紐時報導，維吉尼亞州檢方2月向柯爾發出傳票，要求提供採訪筆記，並要求他出庭作證。紐時發言人表示，柯爾已公開這份傳票。

紐時發言人施塔特蘭德（Charlie Stadtlander）在電郵聲明中表示，「我們支持柯爾公開政府試圖保密的傳票。」

柯爾共同撰寫的這篇報導援引24名不具名消息人士說法指出，2019年初，美國海軍菁英海豹部隊第6分隊（SEAL Team 6）轄下的「紅色中隊」（Red Squadron，曾參與狙殺蓋達組織首領賓拉登）在北韓海岸附近準備執行安裝竊聽裝置任務時，意外殺害數名手無寸鐵的北韓人，且最終並未完成任務。

美國司法部發言人並未針對柯爾案件置評，僅稱司法部「將運用所有可用法律工具，找出非法洩露國防資訊者」。

施塔特蘭德則批評，傳喚柯爾是川普「政府又一次公然、非法的打壓，目的在阻止民眾取得攸關其重大利益的資訊」。

紐時還表示，報社將負擔柯爾的律師費用。

柯爾的律師歐尼爾（David A. O'Neil）表示，柯爾的報導「協助社會大眾了解政府以其名義所為之事」。

歐尼爾還強調，柯爾不會因政府打壓行動而受到威嚇。

紐時 司法 紐約時報

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