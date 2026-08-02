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美華盛頓州斯波坎野火肆虐！強風高溫助長 數千人急撤、威脅4千棟建築

中央社／ 西雅圖1日綜合外電報導
華盛頓州斯波坎市的德懷特·默克爾體育中心（Dwight Merkel Sports Complex）附近發生的Old Trails火災。美聯社
華盛頓州斯波坎市的德懷特·默克爾體育中心（Dwight Merkel Sports Complex）附近發生的Old Trails火災。美聯社

受強風及高溫影響，一場名為「舊步道」（Old Trails）的野火今天在美國華盛頓州斯波坎（Spokane）迅速蔓延，並跨越斯波坎河（Spokane River），導致數千人被迫撤離，多處重要設施也啟動疏散，約6萬人停電。

綜合美聯社、路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，這場野火於今天中午左右爆發，最初在開闊地帶燃燒灌木及草地，隨即向北、向東蔓延，逼近住宅區。

當地緊急應變官員隨即發布最高等級的第3級撤離令，呼籲居民「立即撤離，以免生命危險」。民眾紛紛駕車逃離家園，路面上排成長長車陣，從公路上即可見到橘紅色火舌竄出。

斯波坎位在華盛頓州東部，人口約23萬。華盛頓州林務官蓋斯勒（George Geissler）指出，舊步道大火延燒面積已達3000英畝（約1215公頃），並直接威脅4000棟建築。

斯波坎市長布朗（Lisa Brown）表示，市內包括水資源回收設施、焚化發電廠及退伍軍人事務部醫院等多處重要設施均已緊急疏散。雖然截至下午3時30分僅登記約200戶居民撤離，但布朗強調，由於疏散範圍廣大，預計撤離人數還會增加。

當地一所社區大學已設立臨時避難所供災民安置。

除了迫使居民撤離外，野火也衝擊當地基礎設施。根據華盛頓州緊急應變管理處官員麥克林（StaceyMcClain）說法，負責華盛頓州東部供電的Avista電力公司回報，已有高達6萬名用戶無電可用。

華盛頓州長佛格森（Bob Ferguson）今天上午已宣布全州進入緊急狀態並實施禁燒令。

官員指出，目前全州共有12起大型野火同時延燒，總燃燒面積超過20萬英畝（約8萬公頃），舊步道大火是斯波坎郡（Spokane County）多起野火之一。

氣象方面，美國國家氣象局（National Weather Service）罕見對華盛頓州中部及東部發布「紅旗警告」（red-flag warning），並特別標註為「極度危險狀態」（Particularly Dangerous Situation），這是國家氣象局首次在華盛頓州發布這個等級的警示。

華盛頓州自然資源局說明，這項罕見警告意味著「新火勢可能迅速失控，強風與濃煙將限制空中救援，並使人力已嚴重吃緊的現場消防人員面臨極大危險」。

官員表示，目前尚無傳出這場野火造成的傷亡報告。

野火 高溫 華盛頓

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