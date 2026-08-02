盧比歐：反對脅迫改變現狀 美中若衝突將危及全球

台海局勢受矚，美國國務卿盧比歐在美媒今晚播出的節目專訪中表示，不支持現狀有任何改變，反對任何形式的脅迫性改變現狀行為；美中若發生衝突，無論是經濟或軍事上，對兩國乃至全球而言都將是災難性的，因此必須妥善處理。

盧比歐（Marco Rubio）接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目My View with Lara Trump專訪，內容今晚播出。這個節目由美國總統川普（Donald Trump）的媳婦賴拉（Lara Trump）擔任主持人。

被問及許多人認為中國正在等待時機，可能要接管台灣，盧比歐回應表示，美方立場是不支持現狀有任何改變，「我們反對任何形式的迫使或脅迫性改變現狀行為」。這點已在和中方的會面中表明，顯然中方有不同觀點，對他們來說，這是很敏感的議題。

他指出，美中若發生任何衝突，無論是經濟上或軍事上，「對兩國乃至全世界都將是災難性的，因此我們必須妥善處理」。但同時，美國也不能選擇逃避或犧牲其國家利益，這正是外交政策的艱難之處，每一任政府都必須在這兩種相互拉扯的力量之間取得平衡。

談及美中關係，盧比歐表示，中國追求的一切都是為了要成為世界上最強大的國家，且希望以犧牲美國為代價來達成目標，但美國絕不會允許這種情況發生。

他也指出，美中兩個全球最強大的國家必須建立關係，必須能對話並盡可能降低衝突風險，否則可能導致非常嚴重的後果。

盧比歐還說，川普總統和中國國家主席習近平相處得很好，兩位元首能夠直接對話，至關重要。他認為，如果不跟中國直接溝通，可說是不負責任的做法。

他重申，希望美中關係穩定，如果有雙方可以合作的領域，對全世界而言是好事，但他認為，雙方未來會有許多摩擦與競爭的領域，「我們必須在管控（分歧）的同時，與他們維持關係」。

川普曾多次表示，自己和習近平關係很好。川習兩人去年在韓國釜山會面後，川普今年5月也赴北京訪問，再度舉行川習會，接下來習近平預計9月底訪美，會晤川普，據報導，雙方團隊已著手為這場峰會鋪路。