美知名漢堡店驚傳槍響！至少3死2傷 疑槍手作案畫面曝光

NBC報導，美國愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火，造成至少3人死亡、2人受傷，傷者人數可能進一步增加。警方表示，槍擊嫌犯已經身亡，但尚不清楚嫌犯是否計入3名死者之中。

雙瀑市（Twin Falls）警察局長希克斯（Matthew Hicks）表示，當日下午約2時30分接獲報案，稱北藍湖大道（Blue Lakes Boulevard North）傳出槍響，隨後大批警力趕往現場。雙瀑布市發言人帕默（Joshua Palmer）表示，槍擊最初發生在In-N-Out餐廳內，之後一路延伸至餐廳周邊區域。

當局正調查嫌犯身分及犯案動機，尚未確認是否僅一名嫌犯。由於案發地點周邊有多家大型零售商場及電影院，警方預計將詢問數百名可能目擊者。

CBS News取得社群媒體畫面顯示，槍擊發生時，購物中心停車場民眾紛紛逃離現場；另一段畫面則拍到一名疑似槍手的男子站在漢堡店外，並打開一輛停放車輛的車門。

警方在應變期間封鎖雙瀑布市多條道路及附近一座橋梁，呼籲民眾遠離現場。帕默表示，目前相關道路已陸續恢復通行。

案發餐廳是In-N-Out在愛達荷州第4家分店，7月24日才開幕。In-N-Out營運長沃尼克（Denny Warnick）表示，公司對事件深感悲痛，正配合警方調查。

X影片https://reurl.cc/GgxDLx