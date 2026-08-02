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美供水系統網攻擴大 明尼蘇達之後密西根也舉報

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

惡意網路活動影響了至少美國7個州的供水系統技術，包括明尼蘇達州和密西根州，部分水務機構因此被迫改用人工操作。州政府和聯邦當局目前正深入調查這起攻擊的幕後黑手。

哥倫比亞廣播公司（CBS）和美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI）表示，已在「至少7個州」接獲類似事件通報，但未具體說明州名。密西根州於今天加入明尼蘇達州，公開表示州內有9個供水系統遭網路攻擊，但官員強調所有系統運作「安全無虞」。

針對攻擊來源，根據聯邦官員及知情人士表示，調查人員正追查這些活動是否為伊朗駭客所為。

消息來源強調，現階段尚未明確溯源，因此隨著更多技術證據出現，調查人員的評估可能有所變動。調查同時考慮到，幕後主使也可能故意營造伊朗背景，以在美伊持續對抗情勢下製造混亂。

先前在7月底，明尼蘇達州當局表示，州內有超過30個供水系統成為網攻目標。儘管攻擊來源目前正在調查階段，但有警訊直指伊朗駭客一直在鎖定這類系統。

另一方面，密西根州則是同月28日先接到聯邦網路警報，指有人試圖干擾供水系統的操作技術。

不久之後，州政府陸續收到密西根州部分社區回報，內容與聯邦機構先前描述的情況相符。密西根環境、大湖暨能源局（Department of Environment, Great Lakes, and Energy）通訊主任喬治（Dale George）表示，總計有9個供水系統受到影響。

喬治在聲明中指出：「所有系統都持續安全無虞的運作，地方人員已處理相關問題，目前尚無任何已知對公共衛生構成關切的影響。」

負責調查工作的FBI尚未公開點名幕後主使。不過，FBI、網路安全和基礎設施安全局（Cyber security and Infrastructure Security Agency）等機構，上週在公告中警告伊朗駭客正鎖定供水及污水處理系統，以及其他關鍵基礎設施的操作控制。

近年來，數位攻擊已成為軍事衝突的一環，其中地方供水廠或醫療機構往往成為偏好的攻擊對象，除了因為缺乏資金、欠缺技術能力安裝最新的軟體修補或採取其他資安防護措施，導致入侵難度相對低，也因為這類服務中斷往往能引發恐慌。

而伊朗對美國供水系統的關注已非一朝一夕。2016年，美國司法部曾起訴一群伊朗駭客，與紐約市附近一座小型水壩遭網路攻擊案有關。

至於這次事件，明尼蘇達州資通安全局（Minnesota IT Services）表示，截至7月30日，尚未收到州內有要求居民調整用水方式的請求。

這個機構還說，已確認的攻擊大多涉及供水系統遠端監控及控制設備的技術。被列為「受影響」，是指調查人員確認系統技術曾出現惡意活動，但並不代表每個受影響社區的供水服務都真的中斷。

7月27日，明尼蘇達州布雷厄姆市（Braham）在調查自來水廠離線原因時，曾有數小時請居民盡量減少用水。

這座人口約1700人、坐落在明尼阿波利斯（Minneapolis）以北約113公里的城市，在新聞稿中表示，供水廠停擺是因網路攻擊所致，但水質並未因此受到影響。

至於位在明尼阿波利斯郊區、約有8萬人口的普利茅斯市（Plymouth），官員則在社群媒體宣布，7月28日下午已恢復網路攻擊後的自來水基礎設施通訊系統。

儘管調查仍在進行，美國總統川普（Donald Trump）昨天表示他不認為伊朗是造成這起事件的幕後主使，並在未提出證據的情況下，將責任歸咎於明尼蘇達州及民主黨籍州長華茲（Tim Walz）。

華茲則透過社群媒體回應，表示川普「十分清楚這起攻擊的主謀是誰，也知道其他州同樣遭到攻擊」。

網攻 哥倫比亞 FBI

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