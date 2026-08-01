美知名主播之母失蹤半年疑身亡 綁匪留字條道歉：沒打算傷害她

美國NBC節目主播薩凡納．賈斯禮的母親失蹤已6個月，據信遭到綁架。警方今天公布疑似綁匪留下的字條，內容顯示，84歲的南西．賈斯禮失蹤後6天，綁匪即通知家屬她已死亡，並為此致歉。

法新社報導，美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）「今日秀」（Today）節目共同主持人薩凡納．賈斯禮（Savannah Guthrie）的母親南西．賈斯禮（Nancy Guthrie）於1月31日至2月1日夜間在亞利桑那州住家失蹤，至今仍未尋獲遺體。

亞利桑那州皮瑪郡（Pima County）警長辦公室今天發布聲明稱，距離綁架案發生已6個月，警方仍在持續搜尋南西，呼籲民眾提供相關線索，並公布2張據稱分別於2月2日及2月6日寄送至當地電視台的疑似勒贖字條。

第1張字條要求家屬支付價值數百萬美元的比特幣（Bitcoin）作為贖金，以換取南西平安獲釋，並威脅若家屬不從，就會將她殺害。

第2張字條則通知家屬，南西「遭擄走後不久就死亡」，如今「已長眠於大自然之中」。

字條內容暗示，南西是因自然原因死亡，這令綁匪始料未及。

字條寫道，「我們當時並不完全了解她身體狀況的嚴重性…我們認為與心臟問題有關。」

字條還說，「我們真的很抱歉」，並聲稱「我們從未打算傷害她」。

美國媒體今年6月率先披露這2張字條的內容後，薩凡納再次公開呼籲，希望民眾協尋母親。

她表示，「請為我們、為我們的家人、為我們的孩子做正確的事。我們愛我們的母親，也永遠不會停止尋找她，永遠不會。」

這起發生於亞利桑那州土桑（Tucson）的綁架案震驚全美。警方先前公布的監視器畫面顯示，1名蒙面、疑似持槍男子出現在南西位於土桑市郊區的住家附近，使案件更受關注。

美國總統川普也稱他一直關注此案。他告訴媒體，「我希望他們能找到她。那個家庭經歷了人間煉獄。」