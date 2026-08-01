快訊

立法院備詢台前「罰站」10分鐘 媒體追問是否受委屈？李洋回應了

親曝大陸遊9天8夜花費 陳佩琪酸徐佳青：人家花公帑我自費

聽新聞
0:00 / 0:00

美知名主播之母失蹤半年疑身亡 綁匪留字條道歉：沒打算傷害她

中央社／ 洛杉磯31日綜合外電報導
國家廣播公司(NBC)女主播薩凡納．賈斯禮的母親南西．賈斯禮(圖中照片)遭綁架案，目前仍無進展。圖為KVOA新聞台外為南西祈福的布條。路透
國家廣播公司(NBC)女主播薩凡納．賈斯禮的母親南西．賈斯禮(圖中照片)遭綁架案，目前仍無進展。圖為KVOA新聞台外為南西祈福的布條。路透

美國NBC節目主播薩凡納．賈斯禮的母親失蹤已6個月，據信遭到綁架。警方今天公布疑似綁匪留下的字條，內容顯示，84歲的南西．賈斯禮失蹤後6天，綁匪即通知家屬她已死亡，並為此致歉。

法新社報導，美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）「今日秀」（Today）節目共同主持人薩凡納．賈斯禮（Savannah Guthrie）的母親南西．賈斯禮（Nancy Guthrie）於1月31日至2月1日夜間在亞利桑那州住家失蹤，至今仍未尋獲遺體。

亞利桑那州皮瑪郡（Pima County）警長辦公室今天發布聲明稱，距離綁架案發生已6個月，警方仍在持續搜尋南西，呼籲民眾提供相關線索，並公布2張據稱分別於2月2日及2月6日寄送至當地電視台的疑似勒贖字條。

第1張字條要求家屬支付價值數百萬美元的比特幣（Bitcoin）作為贖金，以換取南西平安獲釋，並威脅若家屬不從，就會將她殺害。

第2張字條則通知家屬，南西「遭擄走後不久就死亡」，如今「已長眠於大自然之中」。

字條內容暗示，南西是因自然原因死亡，這令綁匪始料未及。

字條寫道，「我們當時並不完全了解她身體狀況的嚴重性…我們認為與心臟問題有關。」

字條還說，「我們真的很抱歉」，並聲稱「我們從未打算傷害她」。

美國媒體今年6月率先披露這2張字條的內容後，薩凡納再次公開呼籲，希望民眾協尋母親。

她表示，「請為我們、為我們的家人、為我們的孩子做正確的事。我們愛我們的母親，也永遠不會停止尋找她，永遠不會。」

這起發生於亞利桑那州土桑（Tucson）的綁架案震驚全美。警方先前公布的監視器畫面顯示，1名蒙面、疑似持槍男子出現在南西位於土桑市郊區的住家附近，使案件更受關注。

美國總統川普也稱他一直關注此案。他告訴媒體，「我希望他們能找到她。那個家庭經歷了人間煉獄。」

失蹤 主播 死亡

延伸閱讀

1981年「出門找貓」美富婆失蹤成懸案…法醫新技術揭小白臉謀財害命真相

夫妻為神秘紙箱激烈爭吵 他趁妻腹痛就醫偷開赫見「5具腐爛嬰屍」急報警

美國媽帶雙胞胎養女赴中國尋根…母女「穿漢服」合影！ 回美8天全家8口慘死

震後報過平安！22歲女逃出熊本永旺 疑「因公司指示」折返罹難

相關新聞

美知名主播之母失蹤半年疑身亡 綁匪留字條道歉：沒打算傷害她

美國NBC節目主播薩凡納．賈斯禮的母親失蹤已6個月，據信遭到綁架。警方今天公布疑似綁匪留下的字條，內容顯示，84歲的南西...

簽證保證金永久化 50國公民申請美簽最高須繳2萬元

國務院的一項試辦計畫將轉為永久性政策。根據該計畫，主要來自非洲的50個國家公民在申請美國簽證時必須繳納保證金，且最高金額將調升至2萬元。

推動9月川習會！美參議員戴恩斯將赴中協助敲定議程

南華早報1日獨家報導，知情人士透露，美國聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）預計再度訪中展開新一輪會談，為中國國家主席習近平預定9月訪問華府做準備。美中雙方都希望習近平與美國總統川普舉行一場重大峰會，戴恩斯此行旨在協助敲定峰會議程。

影／造價1億美元！美陸戰隊F-35B戰機墜毀起火 飛行員彈射逃生送醫

美國陸戰隊一架單座F-35B「閃電II」戰機7月31日在加州聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）附近墜毀起火，滾滾濃煙升上天空，數公里外都能看見。

美軍F-35戰機加州基地附近墜毀 飛行員彈射逃生送醫

美國1架F-35戰鬥機今天在加州聖地牙哥（San Diego）軍事基地附近墜毀，不過飛行員在撞擊前成功彈射逃生，官員表示...

美企預估 高關稅成常態

眾多企業領導人表示，他們已對關稅提高和不時波動習以為常，認為這將成為新常態，即使在美國總統川普2029年元月卸任後，情況也會持續下去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。