影／造價1億美元！美陸戰隊F-35B戰機墜毀起火 飛行員彈射逃生送醫

美國陸戰隊一架單座F-35B「閃電II」戰機7月31日在加州聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）附近墜毀起火，滾滾濃煙升上天空，數公里外都能看見。

CNN與CBS新聞報導，這架F-35B隸屬陸戰隊第3陸戰航空聯隊第11陸戰航空大隊，當地時間上午10時前不久在抵達跑道前墜毀。一張空拍照片顯示，冒煙的戰機落在航空站內一處看似空曠的場地。另一張照片顯示，多輛車及多名救援人員已抵達現場，戰機艙蓋似乎已經開啟。

CBS地方聯播電視台KFMB-TV直升機拍攝的畫面顯示，救援人員正在滅火。CBS新聞查證團隊確認社群媒體流傳的影片，畫面顯示戰機冒出一股黑煙，救援人員則向機身噴灑阻燃劑。

根據LiveATC.net錄下的通訊音檔，米拉瑪航空交通管制塔台告訴消防人員：「F-35在最後進場階段墜毀。降落傘似乎確實已經張開，一名飛行員彈射逃生。」

聯隊在聲明中表示：「飛行員彈射逃生後被送往當地醫療機構，目前情況穩定，傷勢沒有生命危險，正接受評估與治療。」飛行員身分尚未公布，墜機原因也不清楚；軍機墜毀通常由軍方調查，民航機墜毀則由美國國家運輸安全委員會調查。

F-35B是一款機身長度超過15公尺的匿蹤戰機，由美國陸戰隊、英國及義大利空軍操作，每架造價約1.02億美元。製造商宣稱這是「世界上最先進的噴射戰鬥機」，既能像傳統飛機一樣降落，也能像直升機一樣垂直降落。