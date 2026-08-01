快訊

派偉俊才認愛禾羽就出事！女星開嗆爆前任「新歌是寫給我」杰威爾喊告

今觀音成道日宜開運 命理師卻說「不要求」...這2字才是關鍵

力積電董事長黃崇仁辭世…「九命怪貓」曾股票下市、負債千億卻又重起

聽新聞
0:00 / 0:00

影／造價1億美元！美陸戰隊F-35B戰機墜毀起火 飛行員彈射逃生送醫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空站7月31日發生陸戰隊F-35B墜毀事故，現場冒出濃煙。路透
美國加州聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空站7月31日發生陸戰隊F-35B墜毀事故，現場冒出濃煙。路透

美國陸戰隊一架單座F-35B「閃電II」戰機7月31日在加州聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）附近墜毀起火，滾滾濃煙升上天空，數公里外都能看見。

CNN與CBS新聞報導，這架F-35B隸屬陸戰隊第3陸戰航空聯隊第11陸戰航空大隊，當地時間上午10時前不久在抵達跑道前墜毀。一張空拍照片顯示，冒煙的戰機落在航空站內一處看似空曠的場地。另一張照片顯示，多輛車及多名救援人員已抵達現場，戰機艙蓋似乎已經開啟。

CBS地方聯播電視台KFMB-TV直升機拍攝的畫面顯示，救援人員正在滅火。CBS新聞查證團隊確認社群媒體流傳的影片，畫面顯示戰機冒出一股黑煙，救援人員則向機身噴灑阻燃劑。

根據LiveATC.net錄下的通訊音檔，米拉瑪航空交通管制塔台告訴消防人員：「F-35在最後進場階段墜毀。降落傘似乎確實已經張開，一名飛行員彈射逃生。」

聯隊在聲明中表示：「飛行員彈射逃生後被送往當地醫療機構，目前情況穩定，傷勢沒有生命危險，正接受評估與治療。」飛行員身分尚未公布，墜機原因也不清楚；軍機墜毀通常由軍方調查，民航機墜毀則由美國國家運輸安全委員會調查。

F-35B是一款機身長度超過15公尺的匿蹤戰機，由美國陸戰隊、英國及義大利空軍操作，每架造價約1.02億美元。製造商宣稱這是「世界上最先進的噴射戰鬥機」，既能像傳統飛機一樣降落，也能像直升機一樣垂直降落。

陸戰隊 戰機 美陸 聖地牙哥 CNN 墜機

延伸閱讀

美軍F-35戰機加州基地附近墜毀 飛行員彈射逃生送醫

俄襲烏巡航導彈疑越境落入波蘭 留下10米寬天坑

無人機襲擊埃及港口 美資天然氣船起火

「抗爭將持續下去」！報復華府空襲 伊朗：摧毀美軍駐約旦3架F-35

相關新聞

影／造價1億美元！美陸戰隊F-35B戰機墜毀起火 飛行員彈射逃生送醫

美國陸戰隊一架單座F-35B「閃電II」戰機7月31日在加州聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）附近墜毀起火，滾滾濃煙升上天空，數公里外都能看見。

美軍F-35戰機加州基地附近墜毀 飛行員彈射逃生送醫

美國1架F-35戰鬥機今天在加州聖地牙哥（San Diego）軍事基地附近墜毀，不過飛行員在撞擊前成功彈射逃生，官員表示...

美企預估 高關稅成常態

眾多企業領導人表示，他們已對關稅提高和不時波動習以為常，認為這將成為新常態，即使在美國總統川普2029年元月卸任後，情況也會持續下去。

美政府擬設新門檻 外籍生留美工作先繳320萬

彭博資訊引述知情人士報導，川普政府考慮對在美國大學畢業後取得留美工作資格的國際學生，收取10萬美元（新台幣320萬元）費用。若這項措施實施，這筆費用將大幅推進川普限制幾乎所有形式合法移民的努力，重創仰賴招募國際學生作為穩定收入來源的大學，以及矽谷和華爾街的頂尖企業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。