美軍F-35戰機加州基地附近墜毀 飛行員彈射逃生送醫

彭博資訊引述知情人士報導，川普政府考慮對在美國大學畢業後取得留美工作資格的國際學生，收取10萬美元（新台幣320萬元）費用。若這項措施實施，這筆費用將大幅推進川普限制幾乎所有形式合法移民的努力，重創仰賴招募國際學生作為穩定收入來源的大學，以及矽谷和華爾街的頂尖企業。

2026-08-01 01:32