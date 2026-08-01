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美軍F-35戰機加州基地附近墜毀 飛行員彈射逃生送醫
美國1架F-35戰鬥機今天在加州聖地牙哥（San Diego）軍事基地附近墜毀，不過飛行員在撞擊前成功彈射逃生，官員表示已將其送醫治療。
美國陸戰隊米拉瑪航空站（Marine Corps Air StationMiramar）發言人告訴法新社，當地時間上午10時左右（台灣時間今天凌晨1時），基地附近發生一起涉及陸戰隊F-35B戰機的飛安事故。
這名發言人說：「飛行員已成功彈射，並已尋獲，目前正送醫治療。」
發言人表示，目前無法確認飛行員是否受傷，也不清楚是否有其他人員傷亡，但美軍將於稍後公布更多細節。
社群媒體流傳的畫面顯示，墜毀戰機冒出大量濃煙，消防人員趕赴現場處理。
米拉瑪航空站曾是美國海軍菁英飛行員訓練學校所在地，1986年因湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的電影「捍衛戰士」（Top Gun）而聞名全球。
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