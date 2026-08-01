美政府擬設新門檻 外籍生留美工作先繳320萬

彭博資訊引述知情人士報導，川普政府考慮對在美國大學畢業後取得留美工作資格的國際學生，收取10萬美元（新台幣320萬元）費用。若這項措施實施，這筆費用將大幅推進川普限制幾乎所有形式合法移民的努力，重創仰賴招募國際學生作為穩定收入來源的大學，以及矽谷和華爾街的頂尖企業。

這項費用將針對名為「選擇性實習訓練」（OPT）的計畫收取。該計畫允許持學生簽證的外籍大學畢業生在美國工作一至三年。根據最新可取得的資料，2024年約有41.9萬名外國人在OPT計畫下工作。

這項措施基本上達成政府先前對外籍專業人才H-1B簽證徵收10萬美元費用所設定的目標。該措施去年曾在矽谷引發恐慌。上周，波士頓上訴法院阻止政府收取這項H-1B費用。

雖然官員最初打算讓這項費用適用於所有H-1B簽證，但科技巨頭廣泛反對，促使政府將適用範圍縮小至尋求赴美的外國人才。大致而言，直接持H-1B簽證赴美的外國人，通常是由資訊科技（IT）公司和會計事務所招募。

另一方面，科技與金融業大型企業通常偏好從美國頂尖大學徵才，並在雇用數年後，將員工身分從學生簽證轉為H-1B簽證。因此，OPT的新費用措施將更直接衝擊企業。

國務院官員也考慮對在美國境外申請綠卡的人收取10萬美元保證金。