西班牙飛地湧上千移民 白宮高層分享影片重申反移民立場

美國白宮兩名高層官員今天利用西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）相關影片重申反移民立場，當地近期有數以百計移民從摩洛哥湧入。

法新社記者在休達目擊大批成人與孩童沿著摩洛哥北岸游抵休達後進入鎮上。休達自治政府主席韋華斯（Juan Vivas）昨天表示，過去幾天已有1500名移民進入休達，為2021年以來新高。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）是美國總統川普政府打擊非法移民政策的主要策劃者之一，他在社群平台X分享有關休達移民的影片，並拿來與對手民主黨的政策做比較。

他發文寫道：「民主黨會眼睜睜看著你的家園被入侵者踐踏、掠奪，還會為此歡呼。」

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）也在X分享一段福斯新聞（Fox News）關於休達的影片，並寫道「這是（前總統）拜登（Joe Biden）執政時發生過的情況。幸好川普總統當選，這種事絕不會在他的監督下發生」。

川普先前主打反移民政見勝選後重返白宮，並致力於兌現驅逐數百萬名無證移民的競選承諾。然而強勢的行動也引發政治反彈，可能影響11月美國期中選舉。