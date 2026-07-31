美國務院簡報非洲地圖位置全標錯 疑AI生成鬧烏龍

美國國務院近日在巴西「2026年世界愛滋病大會」（AIDS2026）進行簡報時，被眼尖與會者發現簡報中的非洲地圖，國家位置全標錯，隨即遭截圖po上網，引發網友瘋傳。

路透社查看這段簡報影片時，確認這張出錯的地圖出現在國務院介紹新衛生協議的簡報中段，而且地圖上還帶有由OpenAI製作的浮水印。OpenAI表示，已對此事展開調查。

這幅地圖將美軍目前部署數百名士兵的奈及利亞（Nigeria），標示成位於撒哈拉沙漠中的內陸國；位於非洲東南部的莫三比克（Mozambique），被移到非洲之角（Horn of Africa）的位置；而西非的象牙海岸，則被放到非洲大陸的另一側。

美國國務院表示，將對這起事件「負起全權」，並說明這張地圖是一名團隊成員在活動前匆忙修改投影片時製作的。

這張地圖的截圖最早出現在愛滋病專家巴斯（EmilyBass）的創作平台Substack文章中，隨後在知名求職社群平台領英（LinkedIn）引發瘋傳，其中1則貼文瀏覽次數更多達4萬次。

大西洋理事會（Atlantic Council）專注於AI與地緣政治的研究員裴狄特（Matt Petit）在貼文中寫道：「製作並核准這張投影片的人，根本不清楚非洲各國的位置，也懶得去查證自己的工作內容。」

當天的講者是美國國務院全球衛生安全與外交局資深官員葛拉漢（Jeff Graham），負責監管「美國總統愛滋緊急救援計畫」（PEPFAR），他未回應置評請求。

國務院表示，儘管地圖鬧烏龍，會議上的討論仍「實質且具建設性」，並強調美國仍致力以實際成效對抗愛滋病。