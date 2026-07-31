美喬治亞校園槍擊案父親判15年 供槍給兒釀4死9傷

美國喬治亞州2024年校園釀4死9傷的槍擊罪犯葛瑞（Colt Gray）28日遭判處無期徒刑後，送他槍枝當禮物的父親柯林今天則因二級謀殺等罪名遭判15年徒刑，寫下罕見案例。

現年55歲的柯林．葛瑞（Colin Gray）於2023年聖誕節贈送兒子一把AR-15步槍作為禮物，即便是有人警告他，他的兒子葛瑞曾揚言要在校園裡開槍。

兒子葛瑞（Colt Gray）已承認在2024年9月於喬治亞州溫德（Winder）阿巴拉契高中（Apalachee HighSchool）發動攻擊，當時他年僅14歲，射殺兩名14歲學生與兩名教師，並造成9人受傷。他以成年人身分受審，於本月28日被判處無期徒刑，且不得假釋。

父親柯林則因與兒子犯行有關聯，今年3月陪審團裁決他犯下二級謀殺、過失殺人等罪名成立；今天獲判15年徒刑。

●兒子釀禍 父親也負刑責

今天負責宣判的高等法院法官普林姆（NicholasPrimm）在庭審時對柯林表示：「很明顯，你身為人父失職了。你沒有提供穩定的家庭環境，也沒讓孩子正常上學。」

法官說：「你被定罪，是因為所有警示訊號都越來越明顯，但你沒有讓孩子接受輔導，也沒有阻止他取得槍枝。」

美國校園槍擊事件頻繁發生，槍械數量甚至超過總人口數，連火力強大的軍用步槍，在購買規範寬鬆下很容易取得。

美國常發生大規模槍擊案，父母的責任近年來越來越受關注。

柯林是美國首位家長，因孩子犯下槍擊案，而遭以「二級謀殺」罪名起訴並且被定罪。先前也有類似槍擊案例，父母則是以「過失殺人」被判刑。

2021年在密西根州一所高中發生4死槍擊案，槍手的父母珍妮佛與詹姆斯．克倫布利（Jennifer and JamesCrumbley）於2024年因過失殺人罪被判處10至15年徒刑，當時這起案例被視為劃時代的里程碑。