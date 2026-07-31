赴美留學畢業後想留下工作？川普政府正考慮先收近325萬元

華爾街日報30日報導，知情人士透露，美國川普政府正考慮，向從美國大學畢業後取得留美工作資格的國際學生收取10萬美元（約新台幣324萬元）費用。

這筆費用將適用於「實習許可計畫」（Optional Practical Training，OPT）。國際學生畢業後可透過OPT持學生簽證在美國工作1至3年。根據目前可取得的最新年度數據，2024年約有41萬9000名外國人透過OPT工作。

知情人士表示，這項最新費用仍在國土安全部（DHS）討論中，尚不清楚白宮是否會批准，也不清楚究竟由誰負擔，是國際學生本人，還是他們未來所屬的大學和雇主。

這筆費用很可能附加於川普政府本月稍早宣布的一項新規定，即要求國際學生申請延長簽證，才能使用OPT。在此之前，學生簽證會在學生就讀課程期間自動維持有效，並另加最長3年的工作許可期限。

DHS也正在制定一項更廣泛的規定，改寫OPT規則，預計最快今年秋季公布。DHS發言人在聲明中表示：「在正式宣布前，任何政策都不應被視為定案。」

報導指出，這項措施如果實施，將大幅推進川普限制幾乎所有形式合法移民的目標，也將大幅降低外國人赴美留學的吸引力，尤其將傷害仰賴招收國際學生作為穩定收入來源的大學，以及聘用國際大學畢業生填補技術職位比例格外高的矽谷與華爾街頂尖企業。

此外，這項擬適用於OPT的10萬美元費用，實質上將達成川普政府原先對外國專業人士H-1B簽證徵收10萬美元費用所設定的目標。這筆H-1B費用去年曾在矽谷引發恐慌，但波士頓一家上訴法院上周阻止政府收取這筆費用。

10萬美元費用正日益成為川普政府移民官員的常用工具，這些官員已擬定數項政策提案，阻止財力有限的外國人前往美國。除了針對H-1B簽證及國際學生的措施外，國務院官員也在考慮，要求在美國境外申請綠卡者繳交10萬美元保證金，只有在他們移居美國並成為公民後才能領回。