美議員致函蘋果 籲勿用中國軍事企業生產之晶片

美國跨黨派聯邦參議員致函蘋果公司（Apple）執行長庫克，呼籲該公司承諾，其產品不使用由具中國軍方背景的中國企業生產的記憶體晶片；他們主張，若蘋果採用中國記憶體晶片，將削弱美國半導體製造、強化北京軍工基礎。

美國聯邦參議院外交委員會今天發布新聞稿指出，共和黨籍的外交委員會主席里契（Jim Risch）、外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議員班克斯（Jim Banks）及金安迪（Andy Kim）等跨黨派參議員，聯合致函庫克（Tim Cook），敦促蘋果承諾，其在世界各地銷售的產品中，都不會使用由具中國軍方背景的長鑫存儲（CXMT）或長江存儲（YMTC）所生產的記憶體晶片。

參議員們在昨天發出的信函中寫道，對有關蘋果測試中國晶片及就中國半導體供應商的國家安全限制向川普政府進行遊說等報導，表達關切。

參議員們強調，美國戰爭部已將長鑫存儲與長江存儲列為「中國軍事企業」，且聯邦法律已要求美國政府在聯邦採購中逐步淘汰含有其半導體的產品。

他們主張，若蘋果採用中國記憶體晶片，恐將削弱美國半導體製造、強化北京軍工基礎，甚至傳遞一種市場訊號，引導全球科技業轉向使用已遭美國政府認定為國家安全威脅的供應商。

參議員們在信中寫道，「美國政府已明確指出長鑫存儲和長江存儲構成重大國安威脅」，戰爭部將兩家公司列為「中國軍事企業」，商務部旗下的工業暨安全局也在2022年將長江存儲列入實體清單，將其認定為國家安全威脅。

此外，參議員們也在信中要求蘋果在8月21日之前，針對是否承諾，無論在美國或海外銷售的任何蘋果產品中都不會採用長鑫存儲或長江存儲的記憶體；是否曾對採用長鑫存儲、長江存儲或其他中國供應商的記憶體所帶來的供應鏈安全風險，進行任何分析等問題，提出回應說明。

在此之前，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）等聯邦眾議員也呼籲川普政府，禁止美國企業採購長鑫存儲及長江存儲的記憶體晶片，以避免人工智慧（AI）基礎建設關鍵零組件的供應依賴中國。