川習9月會前美中高層通話 華府盼北京落實經貿承諾

中國國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。川習再度會晤之前，美國財政部長貝森特今天和中國國務院副總理何立峰通話，強調美方期望北京完全履行在稀土及美國農產品方面的承諾。

繼川普（Donald Trump）5月訪問北京舉行川習峰會後，習近平也預計在9月訪問美國並會晤川普。

貝森特（Scott Bessent）在X平台發文表示，在9月川習會晤前，他和美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）今天與何立峰通話。貝森特強調，美方期望北京完全履行在稀土和美國農產品方面的承諾。

貝森特還說：「我們也討論了落實貿易與投資委員會作為一項機制，以確保在推動美中經濟關係邁向更平衡、公平且具建設性的方向上取得具體進展。」

外媒先前報導，美中去年在韓國釜山達成暫時性貿易休戰，但之後數個月，美國自中國進口的稀土永久磁鐵仍持續減少，今年1、2月的進口量較去年同期下滑22.5%。葛里爾日前指出，美國目前仍未自中國獲得足夠的關鍵礦產出口。

另一方面，白宮在5月川習會後發布的會議摘要提到雙方商討如何加強美中經濟合作，包括擴大美國企業進入中國市場的機會，增加中國對美產業投資、對美農產品採購。

據報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月稍早在菲律賓與中國外長王毅舉行會談後也表示，雙方已討論新成立的「貿易委員會」（Board of Trade）與「投資委員會」（Board of Investment）如何落實運作。

盧比歐還說，在習近平9月訪美成行之前，這可能是美中雙方能完成的一項具體成果，「也是建立在我們今年稍早訪中成果的基礎上」。

盧比歐、貝森特及葛里爾今年5月都有隨川普訪問中國。