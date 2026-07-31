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川普提名布蘭希出任司法部長受阻 考慮暫時撤回

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他可能會暫時撤回提名布蘭希出任司法部長的人事案，等到自家黨內兩名阻撓提名的聯邦參議員明年1月初卸任後，再重新提名布蘭希。

路透社報導，這兩人為德州聯邦參議員柯寧（John Cornyn）及北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）。

共和黨籍的川普（Donald Trump）在社群媒體上發文寫道：「如果他們不做對的事，我不反對暫時撤回布蘭希（Todd Blanche）的提名，等柯寧和提里斯卸任後再重新提名。」

布蘭希曾任川普的私人律師。川普今年4月開除自己提名的司法部長邦迪（Pam Bondi）後，布蘭希成為代理司法部長。如果川普撤回提名，布蘭希仍可無限期繼續擔任代理司法部長。

參議員柯寧及提里斯要求司法部以書面保證，川普所推動的18億美元「反武器化基金」（Anti-Weaponization Fund）不會投入運作。該基金可能讓涉及2021年1月6日國會大廈攻擊案，並稱因此遭到聯邦政府不當針對的川普盟友受益。

兩人也反對一項將阻止對川普及其相關人士進行稅務稽查的協議。

法新社報導，參議院司法委員會原定今天就布蘭希的提名進行表決，但在協商結果無法說服柯寧和提里斯支持後，共和黨領袖將表決延期。

共和黨在該委員會以12比10掌握多數，但這兩名參議員中的任一人有可能加入一致反對提名的民主黨人陣營，從而阻止人事案送交參議院全院表決。

川普 司法 柯寧

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