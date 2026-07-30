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川普重塑華府留名聲 220億美元整修杜勒斯機場
美國總統川普今天宣布斥資220億美元，整修首都華府地區的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），這是他在華府大興土木，努力留下個人名聲的最新工程。
法新社報導，川普表示杜勒斯機場被視為全球最差之一，要讓它變成最好的機場。這是「持續讓華盛頓特區再次安全美麗的進一步努力」。
運輸部長杜菲（Sean Duffy）表示，這項工程實際成本為225億美元，部分費用將由以杜勒斯機場為主要樞紐的聯合航空（United Airlines）分擔。
杜勒斯機場離華盛頓約40公里，係當地主要國際機場。去年有逾2900萬名旅客往來，創下歷史新高。
川普已在華盛頓特區展開一連串工程，包括整修歷史悠久的甘迺迪中心（Kennedy Center）。川普曾將自己的名字冠於建物，但法院6月下令將其移除。
川普也曾啟動一項耗資1400萬美元的工程，整修林肯紀念堂（Lincoln Memorial）旁的倒映池（ReflectingPool）。工程完工後不久，池內新塗層開始剝落，藻類也使池水變成混濁的綠色。川普多次將這些問題歸咎於破壞者，但並未提出證據。
川普同時已拆除白宮東廂，計劃以一座巨大的宴會廳取代，並提議在波多馬克河（Potomac River）對岸、鄰近將士安葬的阿靈頓國家公墓（ArlingtonNational Cemetery）旁，修建一座大型凱旋門。
川普還宣布整修東波多馬克高爾夫球場（EastPotomac Golf Links）。他形容這座球場「破敗、老舊」，並表示工程完成後，可望在此舉辦重大賽事。
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