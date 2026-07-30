美議員敵意質詢新冠起源 佛奇行使緘默拒答百餘問題

美國前首席傳染病官員福奇（Anthony Fauci），今天在參議院聽證會援引憲法修正案免於自證其罪的權利，拒絕回答共和黨議員保羅（Rand Paul）有關新冠肺炎起源的敵意質詢。

綜合法新社與路透社報導，保羅是參議院國土安全與政府事務委員會主席，也是現年85歲、已於2022年退休的福奇老對手。福奇指責保羅發起一場「瘋狂」運動企圖將他送進監獄，並拒絕在聽證會上回答100多個問題。

福奇援引美國憲法第5修正案行使緘默避免自證其罪，他還表示律師認為保羅意圖誘使他說溜嘴，藉此可能導致偽證罪的指控。當佛奇的律師試圖代表他發言時，保羅下令將律師逐出會場。

保羅表示，福奇無權引用第5修正案拒絕回答參議員提問，前總統拜登（Joe Biden）給予的赦免也無法予以保護。拜登的赦免效力不及於赦免後接續發生的事項。

佛奇在開場陳述中表示，近40年來他已在國會作證超過200次，「我已證明自己相信，並尊重合法國會監督的價值。」

佛奇說：「我唯一能得出的結論是，（保羅）傳喚我到委員會的唯一原因，就是要我說出任何話，藉此證明他一再公開宣稱、用他自己的話說，我終將『鋃鐺入獄』。」

福奇過去曾領導美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）長達38年，橫跨多名共和黨與民主黨總統主政期間，後來成為美國對抗新冠疫情的代表人物。

疫情期間，福奇因主張封鎖、佩戴口罩與保持社交距離而飽受批評，他對疫苗的指導意見更讓他成為眾矢之的。儘管疫苗已被證明安全有效，但疫情期間，疫苗問題卻被高度政治化。

聽證會一開始，保羅便對佛奇猛烈抨擊，重申在佛奇在擔任NIAID院長期間，美國資助中國進行所謂「功能增益」研究，進而引發新冠疫情擴散。保羅堅稱佛奇就此事隱瞞國會並撒謊，但佛奇多次否認此一指控。

所謂「功能增益研究」一直是許多新冠陰謀論的幕後推手。這種研究大致是指以某種方式改造病原體，使其更具傳播或危險性。川普政府28日新公布的政策中，已禁止聯邦政府資助所謂「危險的功能增益」研究。

共和黨人批評福奇拒絕作證，援引聯邦法律和19世紀美國最高法院的一項判決要求他開口。1896年的這項判決允許國會給予證人「刑事豁免權」，也因此可強制證人作證而不牴觸「不得強迫自證其罪」的憲法權利。

不過當共和黨參議員霍利（Josh Hawley）詢問福奇今天是星期幾、領帶和地毯是什麼顏色時，福奇甚至引用第5修正案拒答。這場約3小時的聽證會結束後，保羅表示，委員會將於下週表決是否以藐視國會論處佛奇。

在福奇出席聽證會前，逾150名科學家、醫師及公衛倡議人士連署公開信，呼籲國會議員「停止對科學家持續的詆毀與騷擾」，並譴責針對佛奇的指控「荒謬」。

保羅本週同時公布福奇疫情期間（2019年12月至2022年12月）共1141頁的日記。佛奇在2021年6月6日的日記中寫道：「針對我的惡意攻擊仍在持續。眾參兩院整個極右派共和黨團，已徹底把靈魂出賣給那個滿口謊言的前總統川普。」