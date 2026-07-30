魔鬼詩篇作家遇襲案 犯嫌恐攻罪成立可能終身坐牢

在2022年刺傷「魔鬼詩篇」作家魯西迪（Salman Rushdie）的犯嫌馬塔（Hadi Matar），今天在美國聯邦法院陪審團判決下，所涉恐怖主義罪名成立，面臨終身監禁。

現年28歲的馬塔（Hadi Matar）被控試圖向黎巴嫩激進團體真主黨（Hezbollah）提供物質支援，並參與跨國恐怖主義活動、支持恐怖分子。真主黨已被美國認定為恐怖組織，背後有伊朗撐腰。

紐約水牛城（Buffalo）聯邦地方法院於21日開始審理本案。根據檢方發言人表示，陪審團僅審議兩小時，便判決馬塔所涉罪名全數成立。

現年79歲的魯西迪自1988年出版小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）以來，一直面臨生命威脅。當時伊朗最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）斥責這本書褻瀆宗教，並下達對魯西迪的追殺令。

依照庭審呈現的證據，馬塔在攻擊之前曾花費一年多時間，研究策劃刺殺行動，最後決定趁魯西迪於紐約西部「學托擴協會」 （Chautauqua Institution）演講時執行追殺令。

當時魯西迪身體多處遭刺傷，導致右眼失明、內臟受損，在接受緊急手術之後，進行長期復健。

馬塔是來自紐澤西州費爾維尤（Fairview）的美國公民，2025年已在紐約州法院以謀殺未遂罪名，被判處25年徒刑。

此次聯邦法院陪審團判決馬塔恐攻罪名成立，他可能面臨最高徒刑終身監禁，法院預訂於11月3日宣判。