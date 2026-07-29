大陸對台灰色地帶脅迫加劇 美學者：美國應改採「結構性模糊」

有美國學者建議，美國對台政策應從「戰略模糊」轉為「結構性模糊」，讓中國為試圖改變現狀付出相應代價，並對中國經濟採取「雪崩式脫鉤」，以加強嚇阻北京日益利用「灰色地帶」戰術脅迫台灣。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林洋（Bonny Lin）在「外交事務」（Foreign Affairs）期刊撰文，介紹研究美中競爭的學者傅立門（Eyck Freymann）的著作「保衛台灣：避免與中國開戰的策略」（In DefendingTaiwan: A Strategy to Prevent War With China，暫譯）。

林洋寫道，從現在到2028年台灣舉行下次總統大選之間，北京很可能會進一步加強對台施壓，採取更多海空侵擾、資訊戰等「灰色地帶」（gray zone）戰術，以影響選舉結果。然而，美國與台灣迄今尚未削弱中國從事灰色地帶行動的能力與意願。

傅立門在書中指出，談到灰色地帶戰術，如何嚇阻中國成為最棘手難題。比起封鎖或侵台等更明顯且有重大後果的行動，外界通常較不願意回應軍演或經濟制裁等逐漸升高的壓力。然而，不回應的結果相當危險，恐讓北京無需付出高昂代價就能逐步改變現狀，甚至僅憑脅迫舉措就能奪取台灣。

傅立門表示，北京可用於施壓台灣的手段日益增加，除全面入侵外，中國還能實施海上檢疫措施，以海關執法為藉口控制台灣的國際貿易；動員部隊展現武力，讓台灣懷疑共軍是否即將進攻；藉由封鎖讓台灣斷糧，逼迫台灣屈服。

對美國決策者而言，關鍵問題在於如何有效嚇阻中國採取上述行動。軍事嚇阻是美國遏阻中國侵台的根本基石，必須展現美國及其盟友有能力在海空作戰擊敗共軍，並阻止中國對台進行兩棲登陸。

美國長期仰賴「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，讓中國無法確知美國對台承諾達到什麼程度，因此假設美方會全面介入。然而，這項政策日益難以為繼。

傅立門指出，「隨著軍事平衡愈往北京傾斜，北京愈有可能忍不住逼美國攤牌」，試探華府是否真的願意保衛台灣。

林洋提到，傅立門最令人矚目的提議是在政治與經濟嚇阻領域。他建議美國從「戰略模糊」轉向他所謂的「結構性模糊」（structured ambiguity），即當北京採取灰色地帶戰術時，美國應調整政策積極反制。

「結構性模糊」與「戰略模糊」相似，也以維持美國「一中政策」（one-China policy）、避免對台灣做出明確安全承諾為核心，但前者還強調回應中國脅迫手段：每當中國試圖改變現狀，美國應讓北京付出相應代價。

例如，若中國打算舉行大規模軍演，華府則可強化與台灣的軍事合作或外交關係。這呼應了美國總統川普（Donald Trump）第一次任期間許多中國事務專家的看法，他們認為華府應向北京表明，改變現狀將付出代價。不過美國決策者普遍對強硬回應有所保留，擔心這可能進一步升高緊張。

美國也擁有一系列強而有力的經濟工具可用於嚇阻中國，包括制裁、出口管制、投資審查、供應鏈多元化及關稅。

不過相較於伊朗、北韓與俄羅斯等對手，鑒於中國在全球經濟的規模和核心地位，試圖制裁中國將更為艱鉅，傅立門稱之為「史上最大規模的經濟脅迫行動」。

傅立門和歷史學家布隆萊（Hugo Bromley）共同撰寫「保衛台灣」一書其中兩章。他們解釋，經濟嚇阻不太可能對中國發揮作用。包括美國盟友在內的許多國家可能因為經濟與政治代價過高，不願意支持對中國實施制裁。任何強行推動快速脫鉤的嘗試也可能削弱美國自身經濟，因為美國在許多進口項目上仰賴中國。

取而代之，傅立門和布隆萊提議就他們所謂「雪崩式脫鉤」（avalanche decoupling）進行規劃，先從諸如先進半導體與機械工具等少數關鍵供應鏈項目開始脫鉤，再逐步擴大到其他領域。

為了防止有國家暗中與中國交易而削弱這些努力，他們呼籲盟友新成立一個政府間協調機構，監控貨物流向、提供緊急援助，並且確保參與國家的市場准入。傅立門和布隆萊坦言，讓中國經濟孤立絕非易事，雪崩式脫鉤「僅可能在極端政治與地緣政治情勢下」才有可行性。

同時，對中國建立相互依存度較低的新經濟關係，其調整也將需由美國承擔大部分成本，這絕非易事。然而若未提前做好規劃，一旦美國被迫迅速脫鉤，帶來的代價恐將更加慘重。

儘管中國下一步動向尚不明朗，美國決策者仍需認清，中國正對華府及其盟友、夥伴的行動日益指手畫腳，只要北京認為有任何言論或行動損及中國利益，都會對該國施以懲罰。

林洋認為，相較於諸如將台灣明確納入美國安全保障範疇內的「戰略清晰」（strategic clarity）等其他選項，傅立門提出的「結構性模糊」概念能為美國保留更多彈性。「結構性模糊」還意在嚇阻中國進行灰色地帶脅迫，這是「戰略模糊」難以達成的，因為「戰略模糊」所傳達的隱含威脅，其重點在於阻止中國大規模動用軍事力量，例如發動侵略。

林洋也提醒，如同任何嚇阻方式，「結構性模糊」絕非一勞永逸的舉措。正如傅立門所指出，政治與經濟嚇阻必須有可信且能長期維持的懲罰措施當後盾。

如果美國出手反制中國的灰色地帶戰術，中國勢必會採取報復行動；讓北京付出代價，很容易引發事態急遽升級。

然而，要讓「結構性模糊」策略發揮效用，美國必須展現出即便中國在每一步都以對等力量抗衡美方壓力，華府也絕不會輕易退讓。