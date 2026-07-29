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川普家族阿爾巴尼亞開發案動工 環團控毀海龜棲地
美國總統川普女婿庫許納計畫在阿爾巴尼亞打造渡假村，引發當地民眾抗議。科學家和環保人士表示，這起開發案的前期施工已對當地一段曾經原始潔淨的海岸造成不可逆轉的破壞。
根據法新社取得的衛星影像顯示，在5月間的25天內，施工人員開闢了1條道路、移除整個區域的植被，並興建一座橫跨連接納爾塔潟湖（Narta lagoon）與大海的橋梁。
非政府組織EcoAlbania的海洋生物學家尼卡（OlsiNika）告訴法新社：「海灘上的推土機已破壞瀕危赤蠵龜的築巢地，簡直是一場生物多樣性大屠殺。」
地拉那大學（University of Tirana）教授貝戈（Ferdinand Bego）指出，當地天天都會出現示威抗議，已導致部分工程暫停，但「早在施工開始前對這處遺址造成的破壞，很大程度上已無法彌補」。
川普的女兒伊凡卡（Ivanka）曾形容，當地擁有美麗的半島、潟湖與白色沙灘。不過，阿爾巴尼亞人數個月以來持續抗議，甚至要求支持這項開發案的總理拉瑪（Edi Rama）下台。
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