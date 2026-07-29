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美參院表決通過 克雷頓出任國家情報總監

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天批准克雷頓（Jay Clayton）出任國家情報總監（DNI），克雷頓曾任美國證券管理委員會（SEC）主席和聯邦檢察官。

法新社報導，參議院以51票贊成、47票反對的表決結果通過克雷頓任命案，所有民主黨籍參議員均投下反對票。

美國總統川普隨後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「克雷頓各方面表現都很傑出，擔任情報總監將會有亮眼表現！」

克雷頓將接替上個月辭職的加巴德（TulsiGabbard），執掌因領導層更迭和人員裁減而動盪的18個情報機構體系。

這項人事任命正值外界擔憂川普將國家安全機構捲入他重新爭論2020年大選結果、質疑今年11月期中選舉公正性的行動。

川普本月稍早在白宮發表全國電視演說，宣稱解密的情報顯示中國干預選舉，同時再度聲稱2020年大選勝利被竊取。

克雷頓將從代理國家情報總監普爾特（Bill Pulte）手中接下職務。普爾特是川普的忠實支持者，缺乏相關資歷，他的短暫任期引發兩黨國會議員不安。

擔任聯邦住房金融局（FHFA）局長的普爾特曾將多位川普政敵移送司法部門評估是否起訴，並監督國家情報總監辦公室（ODNI）大幅裁員情況。

克雷頓人事案表決前不久，普爾特還自豪表示，第5輪裁員後等於讓國家情報總監辦公室在短短數週內裁減約30%人力。

民主黨起初歡迎克雷頓，認為他是較普爾特更傳統的人選，但在聽證過程中態度急轉直下。

克雷頓被一再問到民主黨籍的拜登（Joe Biden）是否贏得2020年總統大選時僅表示，拜登已獲「認證」為贏家。克雷頓告訴參議員「我不是否認選舉結果的人」，但未直接回應提問。

參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）副主席華納（Mark Warner）表示，民主黨陷入「進退兩難」，雖然他們傾向選克雷頓而非普爾特，但克雷頓的回答卻讓他們深感不安。

民主黨籍聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）告訴美國有線電視新聞網（CNN），這「顯示如果總統要求情報機構編造理由為干預期中選舉投票辯護，克雷頓恐怕沒有膽量站出來面對他」。

共和黨則為克雷頓在川普第一任期內擔任SEC主席以及近期擔任紐約南區聯邦檢察官的表現辯護。

參議院多數黨共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，克雷頓打擊金融犯罪、處理國安案件的經驗豐富，是當前威脅升高時刻的最佳領導人選。

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