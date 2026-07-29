美國明尼蘇達州供水系統遭網攻 疑伊朗駭客所為

美國明尼蘇達州IT部門今天指出，州內超過30個供水系統遭到「協調式網路攻擊」，與伊朗駭客攻擊事件類似。有城市的水井和淨水廠一度癱瘓，另有城市被迫採手動操作。

路透社報導，據明尼蘇達州當地媒體所述，州內共有4個城市遭到網路攻擊。這些攻擊事件，和過去與伊朗相關駭客發動的美國水務基礎設施遭駭事件相似，令外界擔心服務數百萬人的地方公共事業機構是否可能出現安全漏洞。

明尼蘇達州IT部門發言人齊默（Emily Zimmer）在給路透社的電子郵件中表示，儘管調查仍在進行，「從時間點、入侵管道和受攻擊的基礎設施來看，和我們聯邦合作夥伴觀察到的其他涉及關鍵基礎設施的協調式網路事件具有相同特徵」。

齊默表示，目前還無法討論正式的歸因或事件細節，並稱之所以使用「攻擊」一詞來描述這次狀況，「是因為調查人員在這些系統中，發現帶有惡意意圖的未授權存取行為」。

明尼蘇達公共廣播電台（MPR）報導，昨天至少有1個城市的水井和淨水廠一度癱瘓斷線；其他城市則通報，水務系統內部通訊和自動化作業遭到攻擊，被迫改採手動方式操作。

布雷厄姆市（Braham）市長喬治（Nate George）受訪時表示，一名淨水廠操作人員27日上午發現，城市水塔需要補充水量，但水井卻無法運作。

喬治說，「有電力，但完全無法控制水的流向」，經調查發現是網路攻擊導致斷線，「他們入侵了水井的控制系統，基本上就是把水井系統關了」。

美國聯邦調查局（FBI）在聲明中表示，已獲悉此事並與受害者保持聯繫以「解決問題」。美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）未回應置評請求。

目前雖不清楚這起事件的幕後黑手是誰，但與伊朗相關的駭客多年來一直將美國水務系統作為攻擊目標，並取得不同程度的成功。