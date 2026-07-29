民主社會主義正擴大影響力 民調：美國民眾認知有限

根據路透社與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，今年與民主社會主義運動理念一致的美國左派人士，已在多場民主黨初選中擊敗黨內溫和派候選人，但全美仍有大片地區民眾不了解這場運動究竟主張什麼。

密西根州民主黨人塞德（Abdul El-Sayed）表示自己是一名進步派候選人，而非社會主義者。他將於8月4日在黨內提名初選中對決溫和派民主黨人史蒂文斯（Haley Stevens）。塞德獲得佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）等民主社會主義人士支持。

這場初選獲勝者將於11月對上前共和黨聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）。此戰被視為可能左右參議院控制權的重要選舉之一，也將影響總統川普任期最後兩年的國會版圖。

26日完成的路透社與益普索3天民調顯示，49%的美國人表示自己了解民主社會主義的政策主張，但仍有47%表示不了解，凸顯美國新興左派運動未來仍面臨挑戰。

當受訪者被問及民主社會主義者是否提出好的政策理念時，約27%認為至少有一些值得肯定的想法，51%則認為幾乎沒有任何好點子，另有20%表示不確定。

而民眾對川普支持者組成的「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營評價也相似。約27%受訪者認為MAGA共和黨人至少有一些好理念，57%認為幾乎沒有任何好點子，13%表示不確定。

塞德主張多項進步政策，包括「全民醫療保險」（Medicare for All），即由政府提供全民健康保險制度，以取代大部分私人醫療保險。他的對手史蒂文斯則獲得民主黨溫和派聯邦參議員舒默（ChuckSchumer）支持，主張擴大醫療保險補助，同時保留私人保險制度。

此外，塞德也獲得聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）的支持。AOC與桑德斯同為美國民主社會主義者協會（DemocraticSocialists of America，DSA）成員。DSA是一個左翼組織，由兩個團體於1982年合併成立。AOC於2018年在紐約州聯邦眾議員民主黨初選中爆冷勝出，部分人士視她為2028年總統大選的可能人選。

川普藉由民主社會主義勢力崛起，試圖將所有民主黨人，包括與民主社會主義運動毫無關聯者描繪成「狂熱、無神論的共產主義者」，但這項說法並不符合事實。

民主社會主義者主張透過選舉推動進步政策；相較之下，共產主義則主張廢除私人財產制度，建立無階級社會，對於這些理念，投入選舉的民主社會主義者並不認同。

這次民調透過網路進行，一共訪問全美1248名成年民眾，抽樣誤差為正負3個百分點。