快訊

林志玲放天燈遭檢舉！平溪鐵道恐成「觀光陷阱」 在地盼修法

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

熊本強震罹難者增至13人！永旺翻新開幕才1個多月 震後爆炸化瓦礫

聽新聞
0:00 / 0:00

美中太空競賽 川普政府擬放寬業界環保規範

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國今天表示，計劃讓國內民間太空產業免受多項環境規範，以加速太空發射步伐，加強與中國競爭。

法新社報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在聲明中寫道：「美國贏得第一次太空競賽，我們能再次辦到，但前提是我們必須排除政府的繁文縟節。」

美國總統川普政府擬議的規定將允許對「特定商業太空執照與許可」豁免13項聯邦法律下的要求。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，這些法律將包括「瀕臨滅絕物種保護法」（ESA）、「淨水法」（Clean Water Act）部分條款、「清淨空氣法」（Clean Air Act）及「國家歷史保存法」（NationalHistoric Preservation Act）。

聯邦航空總署說，豁免這類環保規範將可加速審批程序，「以利發射火箭、太空船重返大氣層，以及營運發射與重返大氣層位置作業」。

儘管美國私人企業目前主宰全球太空發射市場，中國正迅速取得進展，目標在2030年前載人登陸月球。美國也正推動自身的月球探測計畫，希望趕在中國之前捷足先登。

在這個背景下，川普去年8月簽署行政命令，目的在提振美國太空產業。

民間太空產業自2000年代初期以來穩定成長，尤其是在美國。

科技大亨馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）在去年創下165次軌道發射紀錄，並且多次試射巨型火箭「星艦」（Starship）。

這些發射行動在德州一座鄰近自然保護區的基地進行，近年來招致環保團體強烈批評。

川普政府擬議的規定將開放30天公眾意見徵詢期，內容仍可能調整。

環保團體「生物多樣性中心」（Center for BiologicalDiversity）政府事務主任哈特爾（Brett Hartl）矢言抗爭。

哈特爾在聲明中說：「我們已看到超級富豪那些會爆炸的火箭玩具對環境造成實質損害。」他批評這項提案是「對特定利益團體的離譜大放送」。

太空 川普 美國

延伸閱讀

菲律賓推首座太空港 拚明年試射液態燃料探空火箭

川普新關稅政策 美國貿易代表稱不致衝擊經濟

川普一邊拉攏習近平一邊撒錢抗中！美國政府擬加碼數億美元搶影響力

獨家專訪NASA太空人林琪兒：外太空繞很多圈 回到台中圓滿了

相關新聞

熊本7.1強震是「前菜」？恐由10年前斷裂斷層位移引起 不排除更強主震

讀賣新聞報導，日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，宇城市與冰川町測得最高震度7，是當地相隔10年再度出現如此劇烈的搖晃。震央位於2016年熊本地震相關的日奈久斷層帶附近，專家推測，可能是當年未完全破裂的斷層部分再次錯動所致。

影／熊本強震後災情擴大！永旺商場爆炸釀2死 紙廠多人安危不明

日本28日發生「令和8年熊本地震」，熊本縣嘉島町購物中心「永旺夢樂城熊本」在地震後於下午6時左右發生爆炸。當局表示，截至29日上午4時，已有8人從建築物內獲救，其中2人死亡、1人心肺停止，另有5人受傷，但沒有生命危險。

失控AI又出事！OpenAI代理再度爆發自動駭客入侵事件

OpenAI一個AI代理本月稍早入侵新創公司Hugging Face系統後，也入侵了科技公司Modal一家客戶的系統。

中美AI戰線再擴大 川普禁止陸人形機器人與逆變器進入美國

美國總統川普政府當地時間28日公布一項針對中國新型機器人和逆變器（Power Inverter）的禁令，目的在保護美國人工智慧（AI）布局免受國家安全威脅，並促使關鍵產業製造業回流美國生產。

休兵破局？伊朗彈道飛彈突襲美軍駐約旦基地 全數遭攔截

伊朗28日向美軍駐約旦一處基地發射多枚彈道飛彈，美國中央司令部（CENTCOM）稱這是一次「突襲」，但所有飛彈均遭攔截。

說一套做一套？德國基民盟黨團主席爆代孕風波

德國執政黨基民盟（CDU/CSU）國會黨團主席、前任衛生部長史巴恩（Jens Spahn）2026年7月中旬接受德國《畫報雜誌》（Das Bild）訪問時，坦承自己與同性配偶已經迎來兩人的第一個小孩，卻立刻在德國政壇與社會引發巨大爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。