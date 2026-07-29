美中太空競賽 川普政府擬放寬業界環保規範

美國今天表示，計劃讓國內民間太空產業免受多項環境規範，以加速太空發射步伐，加強與中國競爭。

法新社報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在聲明中寫道：「美國贏得第一次太空競賽，我們能再次辦到，但前提是我們必須排除政府的繁文縟節。」

美國總統川普政府擬議的規定將允許對「特定商業太空執照與許可」豁免13項聯邦法律下的要求。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，這些法律將包括「瀕臨滅絕物種保護法」（ESA）、「淨水法」（Clean Water Act）部分條款、「清淨空氣法」（Clean Air Act）及「國家歷史保存法」（NationalHistoric Preservation Act）。

聯邦航空總署說，豁免這類環保規範將可加速審批程序，「以利發射火箭、太空船重返大氣層，以及營運發射與重返大氣層位置作業」。

儘管美國私人企業目前主宰全球太空發射市場，中國正迅速取得進展，目標在2030年前載人登陸月球。美國也正推動自身的月球探測計畫，希望趕在中國之前捷足先登。

在這個背景下，川普去年8月簽署行政命令，目的在提振美國太空產業。

民間太空產業自2000年代初期以來穩定成長，尤其是在美國。

科技大亨馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）在去年創下165次軌道發射紀錄，並且多次試射巨型火箭「星艦」（Starship）。

這些發射行動在德州一座鄰近自然保護區的基地進行，近年來招致環保團體強烈批評。

川普政府擬議的規定將開放30天公眾意見徵詢期，內容仍可能調整。

環保團體「生物多樣性中心」（Center for BiologicalDiversity）政府事務主任哈特爾（Brett Hartl）矢言抗爭。

哈特爾在聲明中說：「我們已看到超級富豪那些會爆炸的火箭玩具對環境造成實質損害。」他批評這項提案是「對特定利益團體的離譜大放送」。