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美參議員葛蘭姆喪禮 俞大㵢出席向台灣堅定盟友致敬

中央社／ 華盛頓28日專電

向來支持台灣的美國重量級聯邦參議員葛蘭姆因突發疾病辭世，喪禮今天於華盛頓國家大教堂舉行。駐美代表俞大㵢表示，葛蘭姆多年來堅定支持台灣的自由與安全，他代表台灣政府及人民出席喪禮，獻上最高敬意。

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）7月11日辭世，享壽71歲，他過世前一天才在烏克蘭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

葛蘭姆是美國國會殿堂中最知名的成員之一，也是共和黨內部國防與國際事務的重要發聲者，以及美國總統川普（Donald Trump）的緊密政治盟友。

葛蘭姆的喪禮今天下午於華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行。根據白宮隨行媒體提供資訊，除了川普及其內閣成員，澤倫斯基、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等外國領袖也出席致意。

駐美代表俞大㵢出席喪禮前在場外接受中央社記者訪問表示，他代表總統賴清德、副總統蕭美琴及台灣人民參加這場喪禮，表達對葛蘭姆的最高敬意。

他指出，葛蘭姆自1995年進入美國國會以來，一直都是台灣最堅定的盟友，透過各種致函和提案支持台灣的民主、自由和安全，尤其是俄羅斯入侵烏克蘭後，大聲呼籲「台灣千萬不能成為下一個烏克蘭」，並對台灣防衛安全的關心不遺餘力。

葛蘭姆生前曾三度訪台。俞大㵢說，葛蘭姆最後一次訪台是在2022年，率領重量級議員團赴台訪問，以實際行動表達對台支持，「我們感念在心，這次藉由參加喪禮表達我們最高的敬意」。

葛蘭姆驟逝後，他的參議院懸缺席次由胞妹葛蘭姆．諾多恩（Darline Graham Nordone）接任，直到明年1月任期結束為止。美媒報導，葛蘭姆．諾多恩已表達有意參選角逐完整的參議員任期。

記者問及未來如何安排建立與葛蘭姆．諾多恩的關係，俞大㵢表示，他認為葛蘭姆．諾多恩和其兄長的理念及對台灣的情誼是相同的，駐美代表處接下來會跟她保持聯繫。

至於今天是否有機會和同場的川普等人互動？俞大㵢僅表示，參加喪禮主要代表台灣政府跟人民向葛蘭姆表達敬意。

川普在喪禮發表悼詞時表示，30多年來，在美國首都裡，沒有任何大事能逃過葛蘭姆的眼睛，「在世界上的任何角落，也沒有任何要聞是他沒有見解的」。

他還說，葛蘭姆「是第一個讓你笑出來的人，也是你最不想爭鬥的人，正是這些特質讓他成為參院史上的偉大人物之一」。

葛蘭姆先是擔任聯邦眾議員，之後在2002年首度當選聯邦參議員，2003年上任，並於2016年短暫角逐總統大位。他當時曾與川普發生衝突，批評川普「不適任」總統職務。

不過，葛蘭姆隨後成為川普最重要的盟友之一，經常與川普談話，且常常跟他一起現身高爾夫球場。

川普也在喪禮上談到兩人的友誼。他說，葛蘭姆2016年曾說了一些不好聽的話，自己就「做了件不該做的事」，在某次公開演講時，公布了葛蘭姆的電話號碼，害對方手機響不停。

川普表示，兩人隨後成為好友，「在接下來的10年裡，林賽（葛蘭姆）沒有一天不打電話給我，那真的不容易」！

澤倫斯基 華盛頓 川普

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