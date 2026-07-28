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西雅圖美食節槍擊案疑幫派械鬥 至少3犯嫌涉案

中央社／ 西雅圖27日綜合外電報導
「西雅圖美食節」26日發生槍擊事件，造成三人死亡、四人受傷。 美聯社
「西雅圖美食節」26日發生槍擊事件，造成三人死亡、四人受傷。 美聯社

美國西雅圖警方今天表示，昨天在「西雅圖美食節」發生的槍擊事件中，至少有3名犯嫌涉案，其中1人中槍身亡。經調查，這起案件可能和幫派有關，兩方人馬在現場互相開槍。

美聯社報導，當局先前曾研判現場僅有2名槍手，但在西雅圖少年法院提交的文件中，警方認為現場至少有3名槍手，包括一名15歲已被捕的少年和他在現場身亡的友人，另外「還有至少一名身分不明的犯嫌」。

15歲被捕少年今天放棄首次出庭。

西雅圖警察局調查事務的副局長鮑爾（NicolePowell）在今天下午的記者會上表示，調查人員研判這起槍擊案可能與幫派有關，兩方人馬互相開槍所致。死亡的槍手年僅19歲。

法官將15歲少年裁定羈押在少年看守所，調查非法持有槍枝、一級傷害罪等罪嫌。金恩郡（KingCounty）檢察官辦公室表示，預計將在29日收到西雅圖警方移送的案件後，決定是否起訴。

這起槍擊事件發生在當地時間26日下午6時左右，當時「西雅圖美食節」（Bite of Seattle）正進入尾聲，現場民眾聽到槍聲紛紛衝進園區內建築物，場面一片混亂。

這起槍擊事件造成19歲槍手及另外2人死亡，至少有4人受傷，其中包括1名幼童。

西雅圖 槍擊 鮑爾

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