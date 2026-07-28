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川普新關稅政策 美國貿易代表稱不致衝擊經濟

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國總統川普日前以未嚴格執行強迫勞動禁令為由，對60個貿易夥伴祭出新關稅；美國貿易代表葛里爾今天表示，相關措施稅率與近期做法相近，預估不致對經濟造成衝擊。

路透社報導，葛里爾（Jamieson Greer）接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）訪問時表示，依據301條款所施加的新關稅，適用國家範圍比先前已到期、針對全球的10%暫時性全面關稅還要小。

不過美國貿易代表署（USTR）曾指出，這項針對強迫勞動的關稅仍將涵蓋美國99.4%的進口商品。

當被問及關稅是否會影響美國聯邦準備理事會（Fed）本週的貨幣政策決策時，葛里爾表示：「我不認為這會有任何影響。」

葛里爾說：「我們現在有一套關稅，實施範圍較小，並非針對全世界。許多稅率相當類似，因此應該不會帶來任何與我們近期經歷不同的經濟影響。」

葛里爾指出，美國貿易代表署正持續推進另一項依據「1974年貿易法」（Trade Act of 1974）301條款發起的廣泛貿易調查，目標鎖定中國、越南、墨西哥及歐盟等16個關鍵貿易夥伴的過剩工業產能。

他說，「我們希望能盡快完成這項調查並提出方案」，並補充表示這可能會引發額外的關稅措施。

葛里爾也為動用針對特定國家不公平貿易行為的301條款來課徵廣泛關稅進行辯護，他表示美國最高法院在推翻川普依據國家緊急狀態法實施的大規模關稅時，曾特別提及這項條款。

在川普第一任期內，美方即援引301條款對中國商品徵收高額關稅，儘管面臨多起法律挑戰，這些關稅至今依然有效。

關稅

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