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華郵：美空襲運毒船 古柯鹼供應未減反促毒梟變招

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

華盛頓郵報今天披露，川普政府去年9月起動用美軍空襲涉嫌運毒的船隻，並未減少流入美國的古柯鹼數量，反促使犯罪組織發展出新的策略與戰術，還削弱傳統的毒品偵辦手段。

華郵根據他們掌握到的一份美國緝毒局（DEA）最新評估報告引述分析人員指出，軍事打擊販毒船並未衝擊到美國境內古柯鹼的供應量或價格，反使販毒集團不再僅依賴高速快艇運毒，也開始避免行經公海，改採體積較大的船隻並沿著海岸線航行，以降低遭美軍轟炸機率。

此外，五角大廈官員上個月在一場閉門簡報中告訴國會議員，在南美洲與中美洲外海國際水域實施的軍事打擊也未能降低古柯鹼純度。DEA化驗繳獲的古柯鹼發現純度依然很高，高純度顯示毒品供應穩定，毒販無需靠稀釋毒品來維持供貨。

DEA的評估另指出，販毒集團也愈來愈依賴飛機運輸毒品。這些飛機通常從哥倫比亞與委內瑞拉邊境的秘密跑道起飛，飛往蓋亞那（Guyana）和蘇利南（Suriname）方向，藉此避開美軍的監控與攔截。

不願具名的DEA官員告訴華郵：「當擠壓氣球的一側，另一側就會鼓起。毒梟們總是能找到防線的弱點，並加以利用。」

DEA分析人員指出，去年9月展開對運毒船空襲約兩個月後，確實一度擾亂販毒路線並導致古柯鹼價格上漲，但之後古柯鹼價格又回落至原有水準。

分析人員寫道：「走私者已適應軍事打擊壓力。價格與供應情況並未受到明顯影響。」

報告舉例，在哥倫比亞拉加吉拉半島（La GuajiraPeninsula），販毒集團會賄賂官員以取得美國軍艦所在位置資訊，然後等美軍機艦離開區域後，才派遣運毒船隻出海。

一名哥倫比亞國安高層表示，這些針對運毒船軍事空襲的效果其實相當有限，「這種做法確實對某一類運輸方式產生嚇阻效果，但也迫使對方變招。現在透過港口把毒品運出的情況增加，毒梟們也更常把毒品囤放在大型貨船上」。

督導空襲運毒船任務「南方之矛行動」（OperationSouthern Spear）的美軍南方司令部（U.S. SouthernCommand）司令、美軍陸戰隊上將杜諾文（Francis L.Donovan）今年3月在參議院軍事委員會聽證時坦承，用軍事來反毒「可能不是最有效的工具，也不是解決問題的答案」。

按DEA官員說法，軍事打擊反而使毒品犯罪調查變得更困難。

調查人員過去通常依靠基層線民提供販毒路線與交易地點等情報，進一步追查販毒組織中更高層的管理者與首腦。但如今為避免線民在美軍攻擊中喪命，美方執法人員不得不將他們撤離第一線，反使情蒐工作受阻。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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