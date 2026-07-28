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美航空總署：波音數百架737MAX座椅安裝問題須修正

中央社／ 西雅圖27日綜合外電報導
在美國登記的數百架波音（Boeing）737 MAX客機座椅安裝不正確必須修正。 路透
在美國登記的數百架波音（Boeing）737 MAX客機座椅安裝不正確必須修正。 路透

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，在美國登記的數百架波音（Boeing）737 MAX客機座椅安裝不正確必須修正。

路透社報導，美國聯邦航空總署說，若不處理，座椅在緊急迫降時恐造成乘客與機組員受傷，或擋住走道拖慢疏散速度。

聯邦航空總署今天發布的擬議適航指令將適用於453架在美國登記的737 MAX客機。聯邦航空總署僅對美國航空公司具有管轄權，但外國主管機關通常會在適用情況下遵循FAA發布的指令。

波音在執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）帶領下致力提升生產的質與量。2024年初一架幾乎全新的阿拉斯加航空（Alaska Air）737 MAX客機在飛行途中發生艙門掉落事件，揭露生產品質問題。

聯邦航空總署在擬議適航指令中表示，他們接獲通報指出部分乘客座椅組件未正確安裝在座椅軌道。

聯邦航空總署說，這代表若遇到負載增加、亂流或緊急降落情況，座椅組件可能會從軌道脫離。

聯邦航空總署還說：「若不處理，這種情況恐導致乘客與機組員在緊急降落期間受傷，或阻礙走道拖慢疏散速度。」

聯邦航空總署表示，每架737 MAX客機最多可能裝有69組安裝在軌道上的乘客座椅組件，修正每組預估需花費1個工時且毋須更換零件。

聯邦航空總署並未說明航空公司需要多快修正這個問題。

波音發言人表示，公司去年12月就相關問題向營運商發布指引。

發言人在電子郵件中說：「我們支持聯邦航空總署將這項指引列為強制要求。」

波音 阿拉斯加 美國

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