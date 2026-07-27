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18個月大幼童獨留車內熱死！美佛州父跑去喝酒、理髮遭判42年

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國佛州一名父親加德納（中）去年6月將自己18個月大的兒子塞巴斯提安獨留在悶熱的卡車內數小時致死。加德納23日被警方帶到法庭聆聽審判。圖／擷取自YouTube
美國佛州一名父親加德納（中）去年6月將自己18個月大的兒子塞巴斯提安獨留在悶熱的卡車內數小時致死。加德納23日被警方帶到法庭聆聽審判。圖／擷取自YouTube

美國福斯新聞網報導，美國佛州一名父親加德納（Scott Gardner）去年6月將18個月大的兒子塞巴斯提安（Sebastian）獨留在悶熱的卡車內數小時，自己去附近的理髮廳理髮，又去酒吧喝酒。兒子被救出時已經死亡，體溫高達攝氏44度。加德納在23日因二級謀殺、加重虐待兒童罪、疏忽照顧兒童罪等罪，被法官判處42年有期徒刑。

檢方原本是指控加德納犯下一級謀殺，但後來加德納與檢方達成認罪協議。

警方表示，加德納把塞巴斯提安留在車緊閉的卡車內，只有一個小電風扇對著塞巴斯提安吹風。加德納理髮後又去了附近一間酒吧，待了三個小時，期間喝了一杯啤酒和幾杯烈酒。

警方說，醫護人員趕到時，塞巴斯提安可能已死亡超過1小時。

警方訊問加德納時，加德納原本說自己有開車窗，後來坦承說謊。警方痛斥加德納滿口謊言。

加德納的妻子洛蕾娜（Lorena）在法庭上聲淚俱下。她說：「我和塞巴斯蒂安相處的短短18個月永遠都不夠。你奪走了一個無辜的生命，你毀了一個家庭。我希望你真的能明白，你從這個世界上偷走了多麼珍貴的東西。」

洛蕾娜最後表示，為了她自己和孩子們，選擇原諒加德納。最終，加德納提出對一切指控不抗辯，法官隨後判處加德納42年徒刑。

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