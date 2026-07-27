影／西雅圖美食節驚傳槍響！已2死5傷 千人尖叫逃竄釀踩踏

NBC報導，美國西雅圖中心當地時間26日驚傳槍擊，當時數千人正在地標太空針塔附近參加年度「西雅圖美食節」，槍聲響起後，現場民眾尖叫逃命、四散奔逃，造成2人死亡、至少5人受傷。

雅基馬先驅報報導，槍擊發生於傍晚6時左右，當時西雅圖中心正舉辦「西雅圖美食節」，吸引數千人到場。一名在附近的西雅圖時報記者描述，現場先傳出數聲巨響，隨後響起一連串急促槍聲。

22歲目擊者卡里斯（Kayla Carris）描述：「所有人都在丟東西、拚命跑。」現場美食攤位員工，則立刻反應過來要求員工趴下。

另一名25歲目擊者瓦科納博（Estan Wakonabo）表示，他當時與女友參加美食節，現場原已擠得水洩不通，民眾幾乎無法在排隊人潮間移動。槍聲響起後，人群驚慌奔逃，甚至相互踩踏。一名女子跌倒後腿部遭踩傷。

附近影廳也緊急中止放映，要求觀眾高舉雙手、依序撤離，隨後約10至15名持槍警員進入搜查，事後並有一人遭上銬帶走。

社群平台X流出多段相關影片，一段商家介紹美食的影片疑似拍下槍擊發生瞬間，畫面中有人連喊「有人開槍」，另一人則在群眾四散奔逃時不斷高喊「趴下」。還有一段影片是疑似槍手被捕。

西雅圖美食節數十年來一直在西雅圖中心舉辦，是園區每年最繁忙的活動。根據西雅圖中心的效益報告，去年活動吸引28萬2000人參加。活動設有數百個餐飲與零售攤位，並安排現場音樂演出。