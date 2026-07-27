熱穹發威 美國中南部酷熱難耐、逾4000萬人受影響

酷熱與潮濕天氣今天連續第2天籠罩美國大片地區，中部和南部地區至少有4000萬人受到極端高溫警報影響。

美聯社報導，美國國家氣象局（NWS）指出，從明尼蘇達州一路向南延伸至密西西比州，並向西擴展至南加州和內華達州，體感溫度普遍超過攝氏38度，而西南部部分地區預計將出現攝氏49度高溫。

氣象學家表示，這波炎熱天氣主要是「熱穹」（heat dome）現象所致。熱穹現象是指強大高壓氣流像鍋蓋一樣將地表熱空氣向下壓制並困在原地，導致熱量不斷累積、氣溫異常飆高且持續多日。

非營利組織Threshold CoC今天在內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）向居民發放瓶裝水，成員米勒（PeteMiller）說，「現在天氣熱得很不尋常」。

他說：「我們看到很多人因酷熱而精疲力竭、體力透支，這種狀況非常危險。濕度也高得離譜。在戶外站上30秒就會全身濕透，這種情況會持續一整晚。」

南達科他州拉雷匹德城（Rapid City）昨天創下歷來最高溫攝氏44度，明尼蘇達州沙科皮市（Shakopee）坎特布里公園（Canterbury Park）原定今天舉行的賽馬活動也因高溫取消。

國家氣象局氣象學家歐拉維克（Bob Oravec）說：「這波高溫正在影響美國中部許多民眾。到下週初，高溫核心將向南移。」

潮濕空氣也在熱穹周邊引發其他劇烈天氣，五大湖（Great Lakes）地區今天可能出現強烈雷暴、山洪和冰雹。歐拉維克說，這些現象彼此相關。

他指出，美國中部地區可望在週間暫獲喘息，但氣溫恐將於週末再度回升。

當局警告，兒童、老年人以及患有某些疾病者特別容易出現中暑甚至死亡等嚴重後果，專家建議民眾尋找有空調的場所或避暑中心，確保攝取足夠水分，並減少直接曝曬在陽光下的時間。

氣候變遷導致極端高溫事件增加且日益嚴重，而氣候變遷主要源自燃燒汽油、石油和煤炭等燃料。

根據美國國家環境資訊中心（National Centers forEnvironmental Information）對平均氣溫的追蹤，2026年上半年，美國本土平均氣溫創下有紀錄以來第2高。