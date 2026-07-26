美期中選舉倒數百日 共和黨面臨眾院失守危機

在美國期中選舉倒數100天之際，總統川普領導的共和黨面臨嚴峻民調，顯示他們可能失去眾議院掌控權，且維持參議院多數的爭奪戰也極為艱鉅。

法新社報導，雖然川普的名字不會出現在11月3日的選票上，但對他的總統任期而言，這場選舉的賭注再高不過了。

若民主黨取得眾議院多數，將能掌控權利龐大的委員會及傳喚調查權，屆時川普政府可能遭受長達兩年的調查，並可能使他面臨第3次彈劾。

共和黨帶著史上最微弱的眾議院多數席次優勢進入最後衝刺，但受總統支持度低迷，以及物價居高不下及對伊戰事膠著的影響，選民不滿情緒持續升溫。

美國選情預測網站決策台總部（Decision Desk HQ）預估，民主黨有59%的機率贏得眾議院，並預測將取得224席對211席的多數優勢。

通常執政黨在期中選舉中都會陷入劣勢，加上這次只需要翻轉少數席次即可扭轉大局。

隨著對伊朗戰事持續干擾能源市場，加上高通膨與高利率影響，汽油價格已攀升至每加侖4美元以上。

民主黨引用的民調顯示，選民如今在通膨、醫療保健，甚至長期被視為共和黨強項的移民議題上，對民主黨的信任度都高於共和黨。

眾議院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）23日表示：「川普和共和黨辜負了美國人民。」他同時宣布一項以食品雜貨、汽油、住房和醫療保健為核心的可負擔性倡議。