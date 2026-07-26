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美國歌手D4vd涉謀殺肢解少女案 簡訊揭兩人關係、死者13歲懷孕

香港01／ 撰文／成依華
外媒7月25日報導，檢方在庭上公開14歲死者生前與D4vd的簡訊紀錄，顯示她13歲時懷有D4vd的孩子，其後墮胎，檢方指，D4vd動殺機的原因是想防止她泄露兩人之間的性關係。圖為D4vd的法庭素描。美聯社
外媒7月25日報導，檢方在庭上公開14歲死者生前與D4vd的簡訊紀錄，顯示她13歲時懷有D4vd的孩子，其後墮胎，檢方指，D4vd動殺機的原因是想防止她泄露兩人之間的性關係。圖為D4vd的法庭素描。美聯社

美國警方2025年9月在美國歌手D4vd的座駕內發現一具被肢解及嚴重腐爛的少女屍體後，D4vd因涉嫌謀殺被捕，據外媒7月25日報導，檢方在庭上公開14歲死者生前與D4vd的簡訊紀錄，顯示她13歲時懷有D4vd的孩子，其後墮胎，檢方指，D4vd動殺機的原因是想防止她泄露兩人之間的性關係。

D4vd現年21歲，原名為伯克（David Anthony Burke），近年憑一系列歌曲在網上爆紅，包括《Romantic Homicide》，由於歌詞涉及死亡，歌曲在這宗謀殺案後再引發新的爭議。

2025年9月，洛杉磯警察局接獲報案稱，一輛登記在D4vd名下、被扣押的車輛散發出惡臭，警方之後在車內發現一具遭肢解的屍體，之後確認死者為14歲少女埃爾南德斯（Celeste Rivas Hernandez）。

英國廣播公司（BBC）報導，最新在法庭上，檢方公開死者埃爾南德斯生前與D4vd的簡訊紀錄，顯示早在埃爾南德斯11歲的時候，兩人透過網上認識，D4vd則為17歲。

簡訊顯示埃爾南德斯13歲時懷孕，她之後墮胎，D4vd曾道歉，稱自己「讓她承受這一切」，少女回應道「我們都沒能力照顧孩子，這樣對大家都好，不是嗎？」然後D4vd問道「我媽媽總是向我說，若遇到這情況，一定要問這問題……孩子是我的，對嗎？」少女回應「當然是你的。」

檢方又表示，D4vd之後在2024年6月又在發給少女的另一簡訊寫道「就讓這次墮胎成為我們最後一次，直到我們懷上真正的孩子……」

檢方指，兩人其後在2024年11月「分手」，但保持聯絡，在少女死前一晚，兩人疑似爆發爭執，因少女懷疑D4vd與其他女子的關係。

檢方認為D4vd犯案的原因是少女威脅揭露兩人關係，即他與未成年少女的關係，此將毀滅其事業。

D4vd如今被控謀殺、殘害屍體、對未成年人實施猥褻和淫蕩性行為等罪名，他否認控罪。

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文章授權轉載自《香港01》

美國 墮胎 BBC 歌手 未成年 屍體

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