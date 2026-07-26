台灣首參加世界童玩節 華府展出逾百畫作大秀軟實力

國際兒童藝術基金會4年一度在華府舉辦的「世界童玩節」今天登場，台灣今年首度獲邀參與，除了展出逾百幅來自台灣兒童的創意畫作，台灣館也提供作畫用具供民眾現場創作，還有捏麵人、丟沙包等文化體驗活動，吸引不少人潮。

國際兒童藝術基金會（International Child Art Foundation）1997年於華府創立，每4年在華府國家廣場（National Mall）舉辦「世界童玩節」（World Children’s Festival），匯集來自世界各地的孩子，以藝術為橋梁，促進創意發想與文化交流。

第7屆世界童玩節今天登場，持續至27日。今年是台灣首度獲邀參加，駐美代表俞大㵢在活動開幕式致詞表示，創意與想像力正是推動世界改變、引領創新的力量；真正的創新始於好奇心及異想天開的勇氣，「這種精神，正是我們在美國與台灣所蓬勃發展的，與其他國家截然不同」。

駐美代表處於活動現場設置台灣館，展出台中市政府主辦「全國兒童聯想創作畫比賽」近年的得獎佳作，以及2018年「想像中的台灣」特展作品。

除了畫作展覽，台灣館也提供作畫用具供民眾現場即興創作，還有捏麵人、丟沙包等體驗活動，展現台灣文化軟實力。

台灣館主要推手、駐美副代表楊懿珊受訪表示，今年是主辦單位首度邀請台灣參加，很高興台灣兒童畫作能到華府展出。這次展出超過100幅作品。

她說，台灣館非常熱門，吸引許多參加這次活動的小小藝術家到現場體驗兒童聯想創作畫，「大家都感到非常特殊」。這不僅是另類藝術外交，也是國民外交。

此外，楊懿珊透露，主辦單位曾表達，中國先前踴躍參與活動，但今年邀請台灣參加，「希望我們可以優先來考慮」。儘管準備時間很短，但在外交部、台中市政府及文化部攜手合作下，不到4週的時間內，讓台灣得以順利參與。

台灣館也有長榮航空、中華航空的攤位，推廣台灣觀光。