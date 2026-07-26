美國中部熱浪料飆破攝氏37度 7000萬人高溫警戒

本週末起至下週，美國中部大部分地區將籠罩在危險酷熱之下，從達拉斯至北達科他州，氣溫預計會一路飆升至超過華氏100度（攝氏37.8度），約有7000萬人將面臨高溫警報。

氣象專家指出，「熱穹頂」現象將導致大氣將熱氣困鎖，造成持續高溫及日益累積的不適感。夜間低溫預計無法明顯下降，民眾幾乎無法有太多緩解喘息的機會。隨著壞天氣持續，高溫壓力會不斷增加，而高濕度則讓體感溫度更加難耐。

美聯社報導，這波酷熱將橫跨美國大片區域，從西南沙漠一路延伸到墨西哥灣（Gulf Coast）沿岸，甚至北上至中西部和北美大平原。氣象單位預測，科羅拉多州丹佛地區可能會刷新部分高溫紀錄，屆時氣溫預計高出正常值華氏10到15度（約攝氏5.6至8.3度）。

目前國家氣象局（National Weather Service）極端高溫警報涵蓋地區包括內布拉斯加州西部，25與26日的氣溫預測將高達華氏108度（攝氏42度）。

氣象預報顯示，這波熱浪將持續一整週，連以氣候溫和著稱的蒙大拿州及懷俄明州部分地區，氣溫也將突破華氏100度。

氣候變遷與這類極端天氣之間的即時因果關係雖然難以釐清，但非營利組織氣候中心（Climate Central）計畫長柏辛（Andy Pershing）指出，燃燒化石燃料導致的二氧化碳濃度上升，讓炎熱天氣出現得更頻繁、更極端。

柏辛說：「我們現在正親身經歷1990年代氣候模型預測的情境，也就是極端熱浪出現得更頻繁、更劇烈，溫度異常值更大，濕度與夜間溫度同步上升。這些都成為當代氣候的核心議題。」