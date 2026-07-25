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美國麻疹疫情創35年最嚴重 疫苗猶豫升溫病例飆高

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

今天公布的官方數據顯示，美國正經歷35年來最嚴重麻疹疫情。隨著疫苗猶豫升溫，病例數急速增加。

法新社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）統計，今年初以來，全美通報這種高度傳染性疾病確診病例數已經達到2318例，超越創下新高的去年全年2289例。去年並有包括兩名幼童在內的3起死亡病例。

美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）主席拉辛（Andrew Racine）表示：「我們正眼睜睜看著一場本可避免、卻對兒童造成不合比例巨大傷害的危機發生。我們不應該接受這成為我們的新常態。」

麻疹會引起發燒、呼吸道症狀和皮膚疹，部分情況下還可能併發更嚴重肺炎或腦炎，可能導致長期後遺症甚至死亡。

透過疫苗接種，美國於2000年宣布根除麻疹。但隨著疫苗覆蓋率持續下滑及對衛生主管機關的不信任與日俱增，麻疹疫情近年捲土重來。

外界指責總統川普的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）大力散播反疫苗言論，助長對於早已經過充分研究而且證實有效疫苗的不信任，嚴重加劇這場危機。

美國上一次出現如此大量麻疹病例是在1991年，當年通報9643例。隨著兩劑疫苗接種方案成為常規後，病例數大幅下降。

1960年代初期疫苗問世前，麻疹每年奪走數百名美國兒童性命。目前這種疾病每年仍在全球造成數以萬計人病歿。

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