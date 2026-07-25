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川普臨時更換專機 紐時：伊朗代理勢力構成可信威脅

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普本月離開土耳其時臨時更換專機。多位知情人士指出，官員當時判斷存在伊朗代理勢力以川普和空軍一號為目標的可信威脅。這引發對於該卡達捐贈飛機安全性的疑慮。

根據「紐約時報」（The New York Times）先前報導，川普本月前往土耳其出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會時，搭乘卡達捐贈的波音747-8（Boeing 747-8）專機飛抵安卡拉，但是這架新飛機並未配備與舊空軍一號（Air Force One）同樣的先進防禦能力。

美國政府察覺到威脅後，特勤局（Secret Service）強烈建議川普更換專機。他後來搭乘舊專機離開土耳其。

威脅屬性的相關情資先前未經披露，不僅讓人得以一窺白宮為何迅速採取行動更換飛機，同時凸顯川普本人急於啟用的受贈專機所存在的安全疑慮。

美國官員掌握的情資沒有指向伊朗代理勢力專門鎖定這架新專機，而是針對川普以及他當時搭乘的任何飛機。由於討論敏感情報內容，知情人士要求匿名受訪。

白宮對此沒有作出評論。不過針對紐時提問，不願意具名的高階官員表示，川普已就伊朗暗殺圖謀公開談論，並對總統維安措施深具信心。

這項威脅的具體內容連在美國政府內部也未廣為流傳，部分官員被告知，出於對伊朗的整體安全疑慮，更換專機純屬預防性措施。重要國會議員並未聽取針對此一具體威脅的專門簡報。

紐時本月披露聯邦官員對於新專機的安全性能有重大疑慮後，政府隨即展開洩密調查，對多名紐時記者發出大陪審團傳票，並且調閱他們及親屬的通聯紀錄。司法部23日已經撤銷傳票。

川普19日似乎間接承認新專機缺少舊空軍一號擁有的一些功能。在被記者提問卡達專機未配備反飛彈系統時，他回答很快會升級「到極致」。這架機齡約14年的飛機近期進行昂貴但相對趕工作業，以改造成為空軍一號。

官員形容新機為「過渡用機」，在空軍訂購、延誤很久的波音專機交機之前進行銜接。

川普從土耳其返美後，白宮官員表示，這架新專機將於秋季暫時停用約一個月進行升級。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）透過聲明表示：「這架新空軍一號在因應總統行程需求上絕對安全，將於秋季進一步升級和強化，預計需要大約一個月時間完成。這段期間總統將會繼續搭乘舊空軍一號。」

在這麼短的時間內能完成哪些升級則不得而知。

伊朗 川普 紐時

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