快訊

不是豬肉或牛肉！哈佛認證「地球上營養最豐富動物」一個僅10大卡

好市多開賣1款高級水果！店員「1舉動」被讚翻：真的很用心

詹姆斯決定4.0「關鍵密碼」 選擇76人拚冠才是生涯首次抱團 ！

聽新聞
0:00 / 0:00

川普遇刺後重返白宮記協晚宴　批假新聞再談第3任

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社 ＝
美國總統川普。美聯社 ＝

美國總統川普今天在重新舉辦的白宮記者協會晚宴上致詞時，大肆抨擊「假新聞媒體」，還提及自己可能尋求遭禁止的第3任期。3個月前，這場活動因暗殺未遂事件被迫中斷。

法新社報導，川普在華盛頓華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria Hotel）舉行的媒體宴會上表示：「這裡聚集的，真的是史上最大群患有盲目反川普症候群（Trump derangement syndrome）的一群人。」

現年80歲的川普開場時語氣相對緩和，提到4月遭到持槍歹徒攻擊、導致他被迫撤離現場的事件。

他說：「演出必須進行下去。」

但他隨後話鋒一轉，在往往漫無邊際的演說中，將砲口對準他認定的各種敵人，先是拿記者開刀，接著再朝民主黨對手開砲。

川普稍早與「華爾街日報」採訪團隊握手時，曾舉起雙手並哈哈大笑。這個團隊率先報導他與身敗名裂的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

但在記者因報導川普第2個總統任期而獲獎後，川普開玩笑地說，「今晚真不輕鬆，有這麼多獎項」。

川普也再度提到爭取第3個任期的話題，儘管此舉遭到美國憲法明文禁止，他同時堅稱他只是說著玩的。

川普說：「跟我的總統任期一樣，第2次總是比較好，但第3次還會更好。」他接著補充說：「我只是在開玩笑。」

川普之後變本加厲，拿出一頂印著「川普2028」的紅色帽子，並表示：「我很開心地宣布我的意向，這某種程度算是獨家新聞，我有意角逐第4個美國總統任期」。

川普這場演說的大部分內容，與他過去的競選造勢風格相仿，當他發現自己的某些台詞不夠有梗時，還開玩笑地責備他的文膽。

但他在這場長達一小時的演說結尾時說，他「非常尊重」在場記者，同時補充說：「當我卸任後，你們就沒飯吃了」。

川普過去多年與媒體交惡，這是他首度出席白宮記者協會晚宴（White House Correspondents Dinner），還說他打算明年也參加。

川普今天是在維安升級下重返現場。3個月前，華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）傳出槍響，導致這場正式晚宴取消，川普也因疑似暗殺未遂事件，在一片混亂之中被迫撤離現場。

31歲的加州男子艾倫（Cole Allen）對企圖暗殺總統等指控不認罪。

這一次，特勤局（US Secret Service）將維安做到滴水不漏。警察與國民兵封鎖附近道路，並設下嚴密的安全警戒線，不過進場賓客僅接受粗略檢查。

主辦單位表示，這次舉辦場地從希爾頓飯店改至前川普旗下飯店華爾道夫大飯店（Waldorf-AstoriaHotel），意味著晚宴規模將縮減，氣氛會更為「親密」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）記者江惟嘉（WeijiaJiang）說：「讓我們再試一次。」江惟嘉是即將卸任的白宮記者協會主席，上一次晚宴是由她主持。

她說：「今晚我們要傳達的訊息是：我們回來了。我們不會被嚇倒。我們不會讓暴力行為成為最終的結局。」

即將上任的白宮記者協會主席海恩瑞希（JacquiHeinrich）說，活動明年將回到華盛頓希爾頓飯店舉辦。

川普 華盛頓 民主黨 美國

延伸閱讀

影／白宮記協晚宴重新登場！艾普斯坦露骨賀卡報導獲獎 川普反應曝光

MLB／白宮款待道奇 川普：或許明年還會再見到你們

曝習近平9/24訪美 川普：人工智慧將占議程很大部分

談不成就把伊朗往死裡打？川普嗆美軍「上膛待發」 但仍沒把話說死

相關新聞

川普重建關稅高牆 豁免清單卻一長串？背後有物價盤算

美國總統川普正重新築起環繞美國經濟的關稅高牆，只不過這次出現更多裂縫。POLITICO 24日報導，白宮23日以強硬措辭公布兩位數關稅稅率，背後卻是一長串豁免清單，涵蓋熱門消費品和工業產品、各國重點出口商品，以及只能從全球少數地區取得的利基產品，例如來自柬埔寨或厄瓜多的活體靈長類動物。

影／白宮記協晚宴重新登場！艾普斯坦露骨賀卡報導獲獎 川普反應曝光

美國總統川普4月25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場卻有槍手在宴會廳外開火，造成一名特勤局幹員受傷，晚宴也一度取消。不過，川普堅持另擇日期舉辦，晚宴因此改至7月24日重新舉行。川普發表演說，譴責導致晚宴延期的政治暴力，緊接著卻又攻擊並羞辱在場媒體。

真有可信威脅！川普北約峰會後突換搭舊空軍一號 背後原因曝光

紐約時報24日獨家報導，據多名聽取相關簡報的知情人士透露，美國總統川普搭乘卡達捐贈的新空軍一號飛抵土耳其安卡拉出席北約峰會，美方在此期間掌握伊朗代理勢力鎖定川普與空軍一號的威脅情資，官員並判斷威脅可信，因此川普本月離開土耳其時臨時換搭舊空軍一號。

1年清出71噸排泄物、12噸針頭！洛杉磯著名公園淪露天毒品市場

美國加州洛杉磯著名的麥克阿瑟公園（MacArthur Park）近年環境衛生急劇惡化，淪為露宿者營地及公開吸毒、販毒的溫床。洛杉磯市環境衛生部門最新數據顯示，當局於2025年期間，僅在該公園就清理並運走近1,300萬磅（約6,360噸）垃圾與有害廢棄物，當中竟包括2.4萬磅（12噸）廢棄針頭及注射器、14.2萬磅（71噸）人類排泄物，極端惡劣的衛生狀況引發當地居民與商戶不滿。聯邦與當局已加大力對公園內的執法力度及清潔，希望公園能回歸家庭娛樂場所的定位。

川普新關稅才剛上路就被告！2美企控濫用301條款故技重施

美國政府24日剛實施新一波全球關稅，範圍涵蓋全球80多個國家，2家小型企業數小時後就向位於紐約的美國國際貿易法院提告，主張川普政府濫用法律，試圖重建法院先前已裁定違法的同一套關稅體系。

川普：9月24日將跟習近平談AI

美國總統川普23日表示，將在大陸國家主席習近平9月24日訪美時，與他討論AI相關議題。美國財長貝森特日前則說，川普政府將調查中國大陸AI模型是否蒸餾美國的模型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。