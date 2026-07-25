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川普重建關稅高牆 豁免清單卻一長串？背後有物價盤算

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普24日在白宮橢圓辦公室發表美國核能創新相關聲明。路透
美國總統川普24日在白宮橢圓辦公室發表美國核能創新相關聲明。路透

美國總統川普正重新築起環繞美國經濟的關稅高牆，只不過這次出現更多裂縫。POLITICO 24日報導，白宮23日以強硬措辭公布兩位數關稅稅率，背後卻是一長串豁免清單，涵蓋熱門消費品和工業產品、各國重點出口商品，以及只能從全球少數地區取得的利基產品，例如來自柬埔寨或厄瓜多的活體靈長類動物。

根據23日深夜上傳的一份聯邦公報文件細則，24日起生效的新關稅，延續白宮先前在已遭最高法院推翻的全球性關稅中所列豁免，包括符合現行北美貿易協定規定的加拿大和墨西哥進口商品，也保留政府2025年秋季增列的食品和農產品排除項目，例如咖啡和可可豆，並承認這些商品根本無法在美國大規模生產。

不過，川普最新關稅雖以外國未充分消除供應鏈中的強迫勞動為由，豁免清單卻進一步擴大，新增軟木、播種用種子，以及半導體測試和檢查設備等產品。新增豁免產品總計超過470項，涵蓋食品、農業投入品、未加工金屬和工業材料、二手衣物，以及藝術品和古董。

這次豁免範圍比本屆政府先前幾輪關稅更加廣泛，顯示政府官員即使設法運用川普最喜愛的經濟政策工具，仍對進一步加深美國消費者不滿或招致外國報復保持警惕。

一名前美國貿易官員表示：「既要讓總統滿意，又要與貿易夥伴維持長期合作，並採取符合相關經濟參與者實際需求的做法，這中間必須取得平衡。即使立場比我們更強硬的國家，也會採取相同做法，一方面維持強勢醒目的政策主張，一方面豁免基於經濟考量確有必要排除的項目。」

任何新一輪關稅都必須在政府的貿易優先事項與不明朗的經濟前景之間取得平衡。隨著伊朗戰爭持續，美國汽油價格持續上漲，讓選民在期中選舉前對物價上漲更加敏感。此外，美中正處於脆弱的貿易休戰狀態，美方若對關鍵工業或科技產業採取貿易行動，可能打破這項休戰，重新引爆曾使全球兩大經濟體互徵關稅一度飆至三位數的貿易戰。

中間偏右智庫「美國行動論壇」（American Action Forum）貿易政策主任詹森（Jacob Jensen）表示，川普最新一輪關稅的所有豁免項目，總體而言都是為了回應「物價負擔能力的疑慮」。他說：「他們公布這些豁免措施的方式，肯定已變得更加細緻。相較於一開始，他們此後一直持續微調。」

關稅 川普 物價 白宮

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