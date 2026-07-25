真有可信威脅！川普北約峰會後突換搭舊空軍一號 背後原因曝光

紐約時報24日獨家報導，據多名聽取相關簡報的知情人士透露，美國總統川普搭乘卡達捐贈的新空軍一號飛抵土耳其安卡拉出席北約峰會，美方在此期間掌握伊朗代理勢力鎖定川普與空軍一號的威脅情資，官員並判斷威脅可信，因此川普本月離開土耳其時臨時換搭舊空軍一號。

紐時先前曾報導，新空軍一號不具備舊空軍一號同等級的先進防禦能力。川普起初表示，換機是為了讓駐英美軍有機會參觀新空軍一號，並否認這項決定與安全因素有關。不過，美方掌握威脅情資後，特勤局敦促川普更換飛機，他後來也宣布將搭乘舊空軍一號離境。

川普一直要求盡快完成新空軍一號整備，供他使用，但美方掌握的資訊並未顯示伊朗代理勢力特別鎖定這架飛機，而是以川普為目標，無論他搭乘哪架飛機都可能遭到鎖定。這項先前未曾報導的威脅情資，說明白宮為何迅速換機，也凸顯外界對這架捐贈客機的安全疑慮。

即使在政府內部，這項威脅的細節也未被廣泛傳達；部分官員只被告知，基於對伊朗的普遍疑慮，換機是一項預防措施。國會重要成員尚未聽取這項具體威脅的簡報。白宮對此沒有評論。一名政府資深官員回覆提問時，提到川普曾公開談及伊朗企圖殺害他，並表示相信美方已採取適當措施，保護總統與隨行代表團。

川普更換專機時，曾有報導指出，以色列已向美國提供伊朗企圖殺害川普的情報。部分美國官員對這項情報抱持懷疑，認為以色列意在促使川普加強對伊朗的攻擊。不過，知情人士表示，促使川普在土耳其換機的空軍一號安全威脅，與以色列情報所指的威脅並非同一事件。