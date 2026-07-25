1年清出71噸排泄物、12噸針頭！洛杉磯著名公園淪露天毒品市場

美國加州洛杉磯著名的麥克阿瑟公園（MacArthur Park）近年環境衛生急劇惡化，淪為露宿者營地及公開吸毒、販毒的溫床。洛杉磯市環境衛生部門最新數據顯示，當局於2025年期間，僅在該公園就清理並運走近1,300萬磅（約6,360噸）垃圾與有害廢棄物，當中竟包括2.4萬磅（12噸）廢棄針頭及注射器、14.2萬磅（71噸）人類排泄物，極端惡劣的衛生狀況引發當地居民與商戶不滿。聯邦與當局已加大力對公園內的執法力度及清潔，希望公園能回歸家庭娛樂場所的定位。

派針筒惹議 議員反指「減害計劃」無效

美國傳媒報道，洛杉磯麥克阿瑟公園近年變成「露天垃圾場」與毒品溫床，過去一年公園清出了破紀錄的近1,300萬磅垃圾及有害廢物，當中包含14.2萬磅人類排泄物、10.7萬磅易燃物、4.2萬磅腐蝕性化學品、2.4萬磅廢棄針頭與注射器、1.9萬磅毒物及有害物。市政府的清潔小組去年在公園清潔逾7,000次，平均每日要清潔19次，甚至發現被切開的老鼠、流血的死貓、水面上漂浮的死海鷗等。

批評者將公園的問題歸咎於該選區市議員埃爾南德斯（Eunisses Hernandez）的治理方針。埃爾南德斯主張市政府推行「減害計劃」，由政府資助，向公共場所免費派發數以萬計的針筒及毒品煙斗，認為可防止吸毒者過量吸毒及傳染疾病，共向該公園及周邊社區投入超過2,700萬美元（約新台幣8.7億元），更將原來留作獎學金的資金轉用到該計劃上。

聯邦檢察官埃賽里（Bill Essayli）批評該做法，「事實證明，這些消耗納税人的錢來派發針筒，縱容毒癮的『減害計劃』完全行不通」，其辦公室曾協同洛杉磯警局與美國緝毒局打擊公園內的毒品犯罪，認為納稅人的錢應用於打擊毒品濫用、建造庇護所及提供戒毒治療。

宣傳大掃除一週還原 涉販毒人員被捕

今年3月初，埃爾南德斯曾發佈影片，影片中洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）大力宣傳一項針對該公園的大型清理計劃。然而僅在一週後，當地記者重訪現場時，仍發現滿地垃圾、無家可歸者露宿垃圾殘留及毒品廢棄物。

當局加強執法突襲毒窩

埃爾南德斯過往多次為其政策辯護，主張住房與社會服務（派發注射器）是解決問題的長遠方案。當地有意見認為應關閉公園進行全面生物危害清理與翻修，重開時配備永久公園巡警、增加警力及加強地鐵巡邏，令公園回歸家庭娛樂場所的定位。

聯邦與地方當局現在已大幅加強執法，美國緝毒局與洛杉磯警局近期展開「解放麥克阿瑟公園行動」（Operation Liberate MacArthur Park），近百名特工與警員於夜間突擊，拘捕多名毒販。市長巴斯指出，市政府正透過加強環衛清理與預防犯罪策略，致力打造更安全的公園環境。

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文章授權轉載自《香港01》