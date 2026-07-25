川普新關稅才剛上路就被告！2美企控濫用301條款故技重施

美國政府24日剛實施新一波全球關稅，範圍涵蓋全球80多個國家，2家小型企業數小時後就向位於紐約的美國國際貿易法院提告，主張川普政府濫用法律，試圖重建法院先前已裁定違法的同一套關稅體系。

紐約時報與路透報導，本案原告是總部位於紐約的香料零售商Burlap and Barrel，以及加州鐘錶銷售商Collective Horology，由川普二度執政後多次成功挑戰關稅政策的自由正義中心（Liberty Justice Center）代表，爭議核心則是川普運用《1974年貿易法》第301條款的方式。

301條款允許政府調查其他國家的貿易行為，並准許總統對被認定採取不公平行為的國家加徵關稅。不過，原告主張，301條款過去一向針對特定國家及產業，川普這種廣泛適用的作法沒有歷史先例，已將適用範圍擴張至超出法定界限，依據包括政府的調查方式，以及在審查完成前就已計畫加徵關稅。

其中一項調查涉及其他國家未能打擊「強迫勞動」的指控，使遵守禁止脅迫行為法律的美國企業處於不利地位。原告律師主張，美國貿易代表葛里爾並未充分調查每一個國家，政府卻將這些國家一併調查，並統一公布調查結果及後續關稅，做法有誤；新關稅若要具備法律依據，必須針對各國的不公平貿易行為作出更詳細的個別認定。

反對者也指出，川普及副手曾表示，希望運用301條款重建先前被法院裁定違法的關稅制度。律師表示，這顯示調查結果早已預先決定，而非根據調查查明的事實做成。自由正義中心律師施瓦布（Jeffrey Schwab）表示，301條款並未授權政府「以預先設定的稅率，對幾乎所有國家的幾乎所有進口商品課稅」。

原告要求貿易法院宣告這些關稅違法、阻止執行，並保留進口商就任何非法關稅取得退款的權利。白宮及美國貿易代表署未立即回應詢問。