美301調查 川普對台關稅10%不疊加

美國總統川普政府23日宣布，依據貿易代表署（USTR）對強迫勞動的調查結果，對60個經濟體課徵至少10%的新關稅。新措施於24日零時01分生效，接替即將到期的10%全球關稅。這也是川普政府在美國最高法院今年稍早推翻「解放日」關稅後，重建關稅體系的最大一步。

新的關稅措施推出前，USTR針對大約60個經濟體未禁止及有效阻止強迫勞動商品進口、從而損害美國商業利益的作法展開調查。其中十多個被認為已建立限制強迫勞動措施的貿易夥伴，將適用10%的關稅，包括墨西哥、英國、加拿大和印度。USTR是在今年3月對60個經濟體啟動這項第301條調查。

關於台灣，USTR說明，綜合調查結果、台灣承諾禁止進口強迫勞動商品，以及公眾意見和諮詢委員會建議後，決定台灣產品適用不疊加最惠國待遇（MFN）稅率的待遇，但若未達301關稅稅率則須補足。如果某項產品原有的MFN稅率低於10%，兩項稅合計為10%；但若MFN稅率已達10%或更高，則不再加徵301關稅。

其他適用不疊加MFN稅率的待遇有，遭課10%關稅的歐盟，以及被課12.5%關稅的南韓、瑞士、日本。

美國最高法院2月判決川普依國際緊急經濟權力法課徵的關稅無效後，白宮隨即改以貿易法第122條課徵10%的全球進口稅，但該措施將於7月24日到期。