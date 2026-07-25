川普：9月24日將跟習近平談AI

美國總統川普23日表示，將在大陸國家主席習近平9月24日訪美時，與他討論AI相關議題。美國財長貝森特日前則說，川普政府將調查中國大陸AI模型是否蒸餾美國的模型。

美中AI競爭備受關注，中國的開放權重模型正在加速發展，以追趕OpenAI和Anthropic等美國公司的領先產品，引發科技業高層與政府官員擔憂美國在AI競賽中的領先地位可能不保。

中國新創公司月之暗面本月稍早推出Kimi K3模型，在部分基準測試中表現超越上述公司。貝森特21日接受福斯商業台節目訪問時說，若發現海外模型竊取美國企業的成果，華府有能力針對這種竊盜行為制裁他們。

白宮發言人李維特23日在白宮記者會被問及川普與中國國家主席習近平9月會晤時，是否會談及這項議題。

她回應，認為這將是川普政府高度重視的事項，「顯然要確保美國在AI競爭中保持主導地位」，川普政府也正追蹤掌握相關情況。

有媒體問及，若發現中國AI模型竊取美國技術，川普將採取何種措施因應？李維特說，相關對話正在進行中，她也強調，這極為重要，不僅關乎美國國家安全，「也是為了確保美國在這個領域持續保持主導地位」。

Anthropic近期悄悄在Claude Fable 5的網頁、桌面與行動版拿掉了「思考摘要」，但照樣在後台進行推理。官方沒給任何解釋，外界普遍把這認為是反蒸餾的最新舉措。