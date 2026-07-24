影／神同步？川普演講到一半 觀眾滑稽「模仿招牌動作」搶鏡爆紅

美國總統川普集會演講時，後方一位滑稽模仿他一舉一動的觀眾意外喧賓奪主。坐在電視鏡頭清楚可見位置的該男同步模仿川普口頭禪和招牌肢體語言，畫面在網路上爆紅。

英國「每日電訊報」（The Telegraph）和美國「紐約郵報」（New York Post）報導，這名男子穿著和川普一樣的深色西裝、繫紅色領帶，模仿這位共和黨總統的手勢和經常掛在嘴邊的口頭禪，甚至一度帶動周圍群眾一起參與。

川普大談經濟成就時，坐在前排第4排的這位模仿男跟著川普一起急促歪頭，用食指不斷戳著空氣。

川普說：「現在有比我國史上任何時候都更多的資金投資美國，更多美國人投入職場，比以往任何時候都要多。」

就在川普說話時，模仿男以同步口型模仿他常講的「比以往任何時候都要多」。

距離期中選舉僅剩100多天，川普在喬治亞州馬里塔巿（Marietta）發表演說時推銷替孩童建立免稅投資基金的「川普帳戶」（Trump Accounts）政策，並且宣傳日本對喬治亞州的投資。

當川普談到伊朗戰事時，模仿男張開雙掌、左右移動。這是被稱為「手風琴手勢」的川普招牌動作之一。

川普說：「我們和伊朗伊斯蘭共和國的這場小規模戰鬥（skirmish）…我之所以這麼稱呼，是因為他們受到重擊。他們想達成協議，但我認為，他們還沒準備好達成協議。」隨後他又表示，德黑蘭「很快」就會同意達成協議。